Мнение: Журналисты, тролли и модераторы больше не нужны

Я знаю, всем уже надоели новости про ИИ, народ не хочет «смотреть вверх». Но ничего не могу поделать: катастрофа всё ближе. Очередная страница человеческой истории перевёрнута, целая отрасль экономики идёт под снос. Искины поумнели достаточно, чтобы взять на себя 90% работы с текстами в публичном поле. Вот, смотрите.

1. Журналистика

Современные журналисты работают без включения мозга, по улучшенному методу Акакия Акакиевича: читают чужую статью, потом переписывают её своими словами. Как правило, для передирания выбирают статьи из крупных западных СМИ, типа Блумберга или Си-Эн-Эн. Наша журналистика ещё с советских времён безнадёжно ориентирована на Запад, поэтому небрежный пересказ западных источников считается высоким стандартом качества. А средний стандарт качества — это, соответственно, пересказ чужих русскоязычных статей.

Искины с таким уже справляются. Пример:

Для сравнения, вот аналогичная статья от двуногого журналиста из Ленты (ссылка):

Как видите, кожаный мешок пишет лучше, однако существенной разницы нет. И даже эту небольшую разницу можно убрать. Для этого достаточно сделать следующее:

— составить для искина развёрнутые инструкции по написанию статей, так называемый «промпт»;

— подключить искина к архиву статей СМИ, чтобы дать ему контекст по футболисту, команде и так далее.

Возможно, вы обратили внимание на неуклюжую конструкцию у робота: «с сопровождением полиции для пробивания пробок». Искин делает такие оговорки, так как русский для него не родной. На английском искин пишет гораздо чище, и англоязычные журналисты уже стонут ранеными шакалами от массовых увольнений. На Западе увольнять журналистов выгоднее: и потому, что искин лучше знает английский, и потому, что зарплаты у западных журналистов выше.

2. Ботоводоство

Искины идеально подходят для информационной войны. Один из стандартных приёмов — ведение региональных пабликов якобы от лица местных жителей какой-нибудь области, города или района. Я попросил искина продемонстрировать навыки на примере первого по алфавиту крупного города, Абакана. Сначала искин сделал нейтральную краеведческую статью:

Потом пересказал нейтральную местную новость:

Потом выдал небольшую порцию агитации:

Повторюсь, искина можно настроить значительно тоньше, чтобы он лучше выдерживал стиль, чтобы он хитрее притворялся местным жителем, чтобы он помнил, о чём уже писал, а о чём ещё нет. Амбициозная, но вполне решаемая задача для грамотного скриптолога.

После полугода первичной настройки из одного компактного центра можно будет силами нескольких редакторов вести 3000 пабликов: по одному на каждый маленький город в России и по несколько на каждый крупный. Использовать такую ботосеть можно будет и для разовых провокаций (с поиском евреев в аэропорту Махачкалы), и для глобального влияния на настроения масс.

3. Троллинг

Комментарии для блога искин делает так ловко, что, возможно, мы сталкиваемся с его присутствием в блогосфере уже сейчас. Попробуйте определить по комментарию искина, что это не живой человек. Лично я не могу — несмотря даже на то, что я за последние 17 лет получил 5 миллионов комментариев к своим постам, и большую их часть прочёл.

4. Модерация

С модерацией тоже всё отлично. Как минимум первое звено модераторов искин готов заменить прямо сейчас. А так как время искина стоит очень дёшево, он может не просто модерировать, но и мягко увещевать нарушителей, объясняя им, что именно они нарушили, и как им надо изменить своё поведение, чтобы не попадать в бан. Сейчас на подавляющем большинстве форумов такого нет.

Как видите, речь идёт не о каком-то мутном будущем, когда искины, может быть, сравняются с человеком. Они сравнялись со средним работником клавиатуры уже сейчас, в апреле 2024. А если учесть, что летом нам обещают более умную версию робота, ЖПТ-5, массовую автоматизацию редакций можно считать уже делом решённым. В качестве непрошенного подарка мы получим тотальное замусоривание информационного поля: блогов, газет и комментаторов станет так много, что обыватели начнут тонуть в море сгенерированных искинами мнений.

Предвосхищая очевидный вопрос: нет, лично меня искины пока что заменить не могут. Маленькое исследование, которое вы сейчас прочли, ЖПТ-4 самостоятельно провести не способен, кроме того, он не умеет выдерживать доходчивый блогерский стиль. Однако если нейросети будут прогрессировать теми же темпами, чего исключать нельзя, тексты моего уровня искины будут писать уже в 2026-2027 году.