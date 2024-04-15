Мнение: На что рассчитывает Израиль, значение Ирана для России и политика Байдена на Ближнем Востоке

1. Израиль традиционно ведёт себя со всеми соседями крайне дерзко: такой политический стиль. В древние времена такая политика регулярно заканчивалась плохо, однако в новейшей истории Израиль пока что держится, так как евреи контролируют значимую долю политических элит США. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):



Иран, в отличие от Израиля, — государство с многотысячелетней историей, которая никогда не прерывалась со времен династии Ахеменидов. Оно переживало и расцвет, и падение и, конечно, эти колебания отразились на ментальности его жителей.

Они готовы ждать. Даже если не победят в начавшейся сегодня войне, придет время, когда американцы ослабнут, Израиль окажется без поддержки, и справедливость восторжествует. Так они мыслят и чувствуют.

Израильтяне же, не имея опыта государственного строительства, включающего не только победы, но и поражения, легкомысленно настроены на вечную гегемонию Соединенных Штатов, которые обеспечивают им безопасность. Им невдомек, что маленькая страна должна быть сильна прежде всего дипломатией, а не вооружением. С соседями надо стараться договариваться, а не только воевать.

Ведь даже элементарная логика подсказывает: американцы не могут помогать вечно, рано или поздно, через пять, сто или двести лет израильтяне окажутся один на один со своим окружением. Разве можно постоянно создавать и множить взаимные обиды, провоцировать то Сирию, то Ливан, то Иран, то Турцию? Это же просто опасно. Неужели современные евреи не понимают, что упрямо и целенаправленно готовят своим потомкам судьбу своих далеких предков, которые потеряли Родину, и им пришлось разбредаться по всему миру?

Израильтяне совершенно не умеют просчитывать последствия своих шагов. Я, например, не могу представить, что Россия может отбомбиться по украинскому диппредставительству где-нибудь в Молдавии или Грузии, если даже узнает, что в нем находится террорист Буданов. Ну не ведут так себя ответственные государства.

Удивительно, но буквально за несколько часов до ответной атаки Ирана научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Владимир Месамед спрогнозировал: «Иран много пишет о том, что они могут сделать — послать крылатые ракеты на какие-то важные точки в Израиле, могут сделать рейды беспилотников и так далее. <…> Мне кажется, что ничего серьезного не будет. А если будет, то не нанесет серьезного ущерба и не повлечет за собой некую эскалацию».

Владимир Месамед в Израиле считается авторитетным экспертом-иранистом. До вчерашнего дня к его мнению, видимо, прислушивались.

Добавлю от себя, что даже сомнительных оправданий для удара по консульству Ирана у Израиля не было. Там не прятались никакие террористы, там шла обычная дипломатическая работа. Целью сознательного нарушения законов войны была провокация: Нетаньяху хотел спровоцировать Иран на ответ, чтобы вынудить США вступить в войну.

Проведу аналогию: представьте, что некий школьник (Израиль) подходит к вам (Ирану) и, глядя вам прямо в глаза, кидает половинку кирпича в голову вашего ребёнка, которого вы держите за руку. За спиной наглого школьника стоит его дядя (США), свирепый бандит, который пытается увещевать племянника: «Беня, ну что ты творишь, ну зачем ты снова это делаешь?». Вы, конечно, можете надрать хулигану уши, но он для этого кирпич и бросил: школьник рассчитывает, что тут уже дядя вынужден будет вмешаться и застрелить вас…

Как вы понимаете, друзей у Израиля немного. Россия тоже не входит в их число: достаточно упомянуть, что Израиль поддерживал оружием и добровольцами боевиков в соседней стране, во главе которой, кстати, стоит еврей. Что ещё хуже, добрая половина наших внутренних врагов, которые вредили нам изо всех сил на протяжении десятилетий, имеет израильское гражданство. Несмотря на это, Израиль в фирменной своей манере требует от нас… дипломатической поддержки (ссылка):



Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова отреагировала на призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить атаку Ирана на территорию еврейского государства, произошедшую в ночь на 14 апреля.

Гальперин призвала все страны, включая «союзников Ирана», осудить атаку. Захарова же в ответ задалась риторическим вопросом, осуждал ли хоть раз Израиль атаки Вооруженных сил Украины на российские регионы.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я.» – Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Политика есть политика. Я был бы за Россию в любом случае, даже если бы моя страна была неправа. Но как всё же я рад, что родился в Ленинграде, а не в Тель-Авиве! Израильтянам, у которых есть совесть, сейчас, должно быть, очень тяжело.

2. Блогер konstantinus-a объясняет, почему в текущем конфликте на Ближнем Востоке наши естественные симпатии совпадают с прагматическими интересами России (ссылка):

Иран был для нас гораздо важнее и полезнее Израиля даже в лучшую пору наших отношений, не то что сейчас. Иран для России стратегический союзник и важнейший экономический партнёр, как покупающий много наших товаров, так и продающий нам многое необходимое России, с которым, к тому же, у нас целый ряд совместных важнейших транспортно-логистических проектов в рамках развития торгового пути “Север-Юг”. В то время как Израиль нам если не прямой враг, то и не друг, но друг как раз нашего основного врага — США. Так что пожелаем Ирану успеха.

Кроме того, эти события сами по себе тоже нам на пользу — во-первых, будут расти цены на нефть и газ, во-вторых, США придётся ещё сильнее сосредоточиться на Ближнем Востоке и начать тратить на это направление ещё больше ресурсов, а значит этих ресурсов и внимания для Украины у них будет меньше, в-третьих, происходящее ещё сильнее привяжет Иран к России, сделав его ещё более зависимым от нашего расположения и ресурсов.

И действительно: на отражение недавней волны дронов Израиль потратил ракет на миллиард с лишним долларов. А каждая выпущенная Израилем ракета — это ракета, которую не смог выпустить Киев.

3. Дмитрий Медведев пишет (ссылка):

В чём отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий на «Украине»?

Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость.

А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, «инвестиции». И они продолжают инвестировать…