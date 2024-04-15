Мнение: Аятоллы облажались

Но почему понты дороже денег?

В произошедшем обострении между Ираном и Израилем сочувствие нормальных людей в России безусловно должны быть на стороне Израиля – хотя бы потому, что там, как пел еще Высоцкий, «на четверть бывший наш народ». Ну в самом деле – не Ирану же сочувствовать, коль там мрачная теократическая диктатура, а женщин до сих пор на государственном уровне (хотя религия и госвласть там не разделены) до сих пор принуждают ходить с мешком на голове. А то, что Иран «помогает» России, поставляя сюда самодельные дроны, переделанные трудолюбивыми персидскими женщинами из швейных машинок, симпатий Ирану тоже не добавляет – это скорее знак позора и полного ничтожества нашей «оборонной промышленности».

С другой стороны, если взять Украину времен того же Высоцкого, то там «бывший наш народ» не на четверть, а на все 100% – и это, как видим, ничуть не мешает у нас проявляться на всех уровнях волнам самой пещерной ненависти к «бывшим». Это всё, безусловно, от недостатка великодушия, вызванного, в свою очередь, резким падением самоуважения в «глубинном народе», который слишком всерьез уверовал в лозунг НБС.

Хотя не надо и забывать, что сам Израиль – тоже теократия, и это его тоже, мягко говоря, не красит. На деле схватились две теократии – мусульманская и иудаистская, как будто на дворе не 21, а какой-нибудь 13-й век. В Израиле, помню, еще в 90х годах даже отсутствовал институт внутреннего гражданского брака, признавался только религиозный; поэтому, если какой приезжий «гой» хотел жениться на израильтянке, им предлагалось выехать… на Кипр, и заключить брак там: такой «внешний» брак был бы признан. Не знаю, как сейчас; неужели до сих пор на Кипр плавают, чтобы «зарегистрироваться»?

Грандиозный «ответ Ирана» в ночь на прошлое воскресенье завершился каким-то пшиком, хотя подавался буквально по Маркесу как «хроника объявленной смерти». Из Персии взлетели их швейные машинки в числе то ли 100, то ли 200 штук – не торопясь, на своей предельной скорости в 200 км/час почапали в сторону гордого иудейского государства, надеясь покрыть расстояние часов за 9. «Ровно сутки от Москвы до Магадана» – как пел еще сравнительно молодой Юрий Антонов. В воздух подняли Миражи и Фантомы, причем не только Израиля, но и США с Англией, в бой за евреев вступила верная Иордания, США для верности подогнали дополнительный авианосец, а от Иордании, кстати, на верном F16 взмыла в воздух родная сестра (или племянница?) короля Иордании, потом отчитавшись, что лично своими руками завалила десять «шахедов».

Иран пульнул еще также парой десятков баллистических ракет и чуть ли не подарочными «кинжалами» от Путина – но и с этим вышла незадача, их тоже успешно перехватили. В общем, вместо грозного удара получилась какая-то больше шоу-пиар-программа: в Израиле нет не только разрушений, но даже и жертв, помимо некой «бедуинской девочки», про которую, впрочем, пишут, что чудесная израильская медицина и ей поможет. Похоже, что даже боевики Хамаса своими водопроводными трубами, напичканными взрывчаткой, наносили Израилю больший ущерб, чем вооруженные до зубов и истекающие ненавистью аятоллы.

Как-то всё слишком празднично, на мой вкус. Наверняка и на этом солнце есть пятна.

Во-первых – сам по себе прецедент весьма неприятен. Впервые за очень долгое время удар по Израилю напрямую наносят не всякие прокси-бандиты типа хамаса, ООП или хезболлы, а государство, и достаточно большое, к тому же – отбитое на всю голову. И определенно, что Ирану это сойдет с рук – никакого «сокрушающего ответа» он не получит. А это означает, что под каким-то новым предлогом он опять сможет повторить.

Во-вторых – не стоит сильно обольщаться тем, что весь «массированный удар» был почти полностью сбит и уничтожен. Если, как предлагают некоторые военные аналитики с экономическим бекграундом, прикинуть «по деньгам» – то «успехи», когда томагавками и вылетами F16 сбивают «шахеды», резко тускнеют: это очень дорого, все равно как пожар тушить ассигнациями. Небесные тихоходы, сделанные из лодочного мотора «Буран» с приделанными фанерными крыльями – достойная цель для томагавка без кавычек, не дороже. Сверкающий Запад во всем великолепии своих доспехов наглядно показал свое превосходство неумытым арабам – но это был явно выставочный тур, а на постоянной основе так форсить не выйдет – пороху не хватит. Есть оценки, что объединенный Запад на каждый сбитый у Ирана доллар тратил сто своих – а это слишком расточительно даже для тех, кто эти доллары печатает.

Сто раз уже говорили, что на «новом этапе» тарахтящие сноповязалки надо сбивать как в фильме «А зори здесь тихие» – счетверенными зенитными пулеметами времен ВОВ, а если уж в идеале – старой доброй «Шилкой»; эти древние приборы прекрасно бы подошли как рабочие зубастые лошадки и Израилю, и Украине, и даже отечественным НПЗ. Однако пока о возрождении старого оружия для новых вызовов нет ни слуху ни духу, а понты по-прежнему для всех остаются дороже денег. С таким залихватским подходом и у чумазых аятолл будет когда-нибудь на улице праздник (чего, конечно, не хотелось бы). Томагавков всяко меньше, чем накопленных в мире сноповязалок.

В целом приятно, что цивилизация как-то отбилась, но назвать победу триумфальной не поворачивается язык. Как говорил в таких случаях древний Пирр, «Еще одна такая победа, и я останусь без войска».