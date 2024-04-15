Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Пулеметная версия

Пулеметная версия НРТК "Курьер" на полигоне. Уже принимала участие в полевых испытаниях на Авдеевском направлении, которые проводились в марте

Испытывалась в том числе и на подобных "дорогах".

Уже представлены модификации – с АГС-17, с пулеметами, с системами РЭБ. Далее будут версии с 12,7мм, ПТУРами, минами Т-62 и т.д.

Получается отличная модельная линейка за счет модульного принципа и универсальности платформы.

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