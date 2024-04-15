Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Пулеметная версия
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Пулеметная версия НРТК "Курьер" на полигоне. Уже принимала участие в полевых испытаниях на Авдеевском направлении, которые проводились в марте
Испытывалась в том числе и на подобных "дорогах".
Уже представлены модификации – с АГС-17, с пулеметами, с системами РЭБ. Далее будут версии с 12,7мм, ПТУРами, минами Т-62 и т.д.
Получается отличная модельная линейка за счет модульного принципа и универсальности платформы.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет