 

Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Пулеметная версия

15.04.2024, 18:41, Разное
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Пулеметная версия НРТК "Курьер" на полигоне. Уже принимала участие в полевых испытаниях на Авдеевском направлении, которые проводились в марте

Испытывалась в том числе и на подобных "дорогах".

Уже представлены модификации – с АГС-17, с пулеметами, с системами РЭБ. Далее будут версии с 12,7мм, ПТУРами, минами Т-62 и т.д.
Получается отличная модельная линейка за счет модульного принципа и универсальности платформы.

Источник: Colonel Cassad


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