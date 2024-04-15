Риск рака поджелудочной железы возрастает при хроническом панкреатите

Врач-онколог Елизавета Васильева подчеркнула, что рак поджелудочной железы сложно выявить на ранних стадиях из-за отсутствия симптомов. Иногда его признаки могут быть спутаны с другими заболеваниями.

При хроническом панкреатите, который сопровождается воспалением поджелудочной железы, риск развития рака значительно возрастает. Многочисленные исследования подтверждают этот факт. Особенно высок вероятность развития рака при наследственном панкреатите.

Елизавета Васильева отметила, что хронический панкреатит повышает риск рака в 25 раз, а наследственный — в 70 раз.

Также к риску развития рака поджелудочной железы могут приводить: злоупотребление спиртным, курение, сахарный диабет, регулярное употребление жирной пищи.

Онколог также отметила, что сахарный диабет может быть ранним признаком рака поджелудочной железы.