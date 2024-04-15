 

Риск рака поджелудочной железы возрастает при хроническом панкреатите

15.04.2024, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Врач-онколог Елизавета Васильева подчеркнула, что рак поджелудочной железы сложно выявить на ранних стадиях из-за отсутствия симптомов. Иногда его признаки могут быть спутаны с другими заболеваниями.

При хроническом панкреатите, который сопровождается воспалением поджелудочной железы, риск развития рака значительно возрастает. Многочисленные исследования подтверждают этот факт. Особенно высок вероятность развития рака при наследственном панкреатите.

Елизавета Васильева отметила, что хронический панкреатит повышает риск рака в 25 раз, а наследственный — в 70 раз.

Также к риску развития рака поджелудочной железы могут приводить: злоупотребление спиртным, курение, сахарный диабет, регулярное употребление жирной пищи.

Онколог также отметила, что сахарный диабет может быть ранним признаком рака поджелудочной железы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Певица Лолита объяснила феномен Аллы Пугачевой

15.04 / В пригороде Сиднея в ходе службы напали на священника

15.04 / ООН проведёт саммит по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в формате восточного базара

15.04 / Мнение «аналитика»: О неотвратимой катастрофе… Почему при любом раскладе Россия обречена?

15.04 / ЦИК проводит оценку готовности платформы “Выборы 2.0”

15.04 / В ГДР использовали бытовые предметы вместо секс-игрушек

15.04 / Телефонного мошенника, обманувшего жену генерала МВД, вычислили и задержали за 48 минут

15.04 / В Telegram появился улучшенный редактор стикеров

15.04 / На бортах авиакомпании «Победа» начнут выдавать микрозаймы

15.04 / “Одноклассники” объявили о новом сезоне профессиональных шоу для блогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика