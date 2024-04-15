 

Певица Лолита объяснила феномен Аллы Пугачевой

15.04.2024, 16:55, Разное
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В интервью журналистке Ксении Собчак певица Лолита Милявская раскрыла свое видение феномена Аллы Пугачевой, подчеркнув особую свободу, которую та приносила на сцену.

Милявская отметила, что Пугачева дарила абсолютную свободу проявления на сцене, что ранее было непривычно. В отличие от предшественниц, как, например, Клавдии Ивановны Шульженко, у которой была определенная строгость в движениях и манере выступления, Пугачева привнесла новый дух и магнетизм.

По мнению Лолиты, внешний облик Пугачевой также отличался от стандартов красоты, что делало ее выдающейся и уникальной. Она добавила, что Примадонна всегда была частью народа и умела искренне выражать свои чувства на сцене, не сковывая себя стереотипами.

Милявская отметила, что Пугачева опережала свое время в музыкальном и художественном плане, всегда оставаясь в курсе мировых трендов. Ее выступления были глубокими и искренними, что делало ее исполнения по-настоящему эмоциональными и завораживающими.


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