 

В пригороде Сиднея в ходе службы напали на священника

15.04.2024, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В пригороде Сиднея в ходе службы в христианской церкви в Уэйкли, вооруженный ножом житель атаковал четырех человек, включая священника. Инцидент был зафиксирован на видео, транслировавшемся в социальные сети церкви.

Согласно данным службы скорой помощи, пострадавшие – мужчины в возрасте около 20, 30, 50 и 60 лет, в том числе пастырь Мар Мари Эммануэль, который читал мессу на ассирийском языке. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и вне опасности.

Нападавший был задержан полицией. Возле церкви произошли беспорядки, собравшиеся пытались атаковать нападавшего и даже разбили окно полицейской машины, в которой он был задержан. Для подавления беспорядков пришлось применить перцовые баллончики.

Этот инцидент произошел всего за два дня после трагедии в торговом центре того же пригорода, где вооруженный ножом житель убил пять человек, включая ребенка, и был ликвидирован полицией.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / В пригороде Сиднея в ходе службы напали на священника

15.04 / ООН проведёт саммит по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в формате восточного базара

15.04 / Мнение «аналитика»: О неотвратимой катастрофе… Почему при любом раскладе Россия обречена?

15.04 / ЦИК проводит оценку готовности платформы “Выборы 2.0”

15.04 / В ГДР использовали бытовые предметы вместо секс-игрушек

15.04 / Телефонного мошенника, обманувшего жену генерала МВД, вычислили и задержали за 48 минут

15.04 / В Telegram появился улучшенный редактор стикеров

15.04 / На бортах авиакомпании «Победа» начнут выдавать микрозаймы

15.04 / “Одноклассники” объявили о новом сезоне профессиональных шоу для блогеров

15.04 / Популярность Fallout 76 на Steam увеличилась благодаря сериалу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика