В пригороде Сиднея в ходе службы напали на священника

В пригороде Сиднея в ходе службы в христианской церкви в Уэйкли, вооруженный ножом житель атаковал четырех человек, включая священника. Инцидент был зафиксирован на видео, транслировавшемся в социальные сети церкви.

Согласно данным службы скорой помощи, пострадавшие – мужчины в возрасте около 20, 30, 50 и 60 лет, в том числе пастырь Мар Мари Эммануэль, который читал мессу на ассирийском языке. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и вне опасности.

Нападавший был задержан полицией. Возле церкви произошли беспорядки, собравшиеся пытались атаковать нападавшего и даже разбили окно полицейской машины, в которой он был задержан. Для подавления беспорядков пришлось применить перцовые баллончики.

Этот инцидент произошел всего за два дня после трагедии в торговом центре того же пригорода, где вооруженный ножом житель убил пять человек, включая ребенка, и был ликвидирован полицией.