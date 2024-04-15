 

Тест: продолжите фразу из знаменитого советского кино

15.04.2024, 15:05, Новости дня
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1. А в тюрьме сейчас ужин…

А) Пюре с котлетой

Б) Жареная картошка

В) Макароны

2. Цель приезда? — Этнографическая экспедиция

А) Вот ключи от вашего номера.

Б) На конференцию по компьютерным технологиям?

В) Понятно. Нефть ищете?”

3. А идите вы…

А) В красный уголок!

Б) В серверную!

В) В бухгалтерию!

4. Садитесь, пожалуйста!

А) Спасибо, я пешком постою.

Б) Меня друг в такси ждет.

В) Ларису Ивановну хочу.

5. Как говорит наш любимый шеф: “Если человек идиот, то…”А) Это ненадолго.

Б) Это навсегда.

В) Это надолго.

6. У меня вот тоже один такой был – крылья сделал…

А) С кремлевской стены скинули, а он не полетел.

Б) На кол посадили, пущай полетает.

В) Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.

7. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод…

А) А на мясокомбинат нет?

Б) А на ликеро-водочный нет?

В) А на песчаный карьер нет?

8. Вот спасибо, хорошо, положите на…

А) Сервант.

Б) Комод.

В) Трюмо.

Правильные ответы (проверьте себя):

1. — В) Макароны

2. — Б) На конференцию по компьютерным технологиям?

3. — В) В бухгалтерию!

4. — А) Спасибо, я пешком постою.

5. — В) Это надолго.

6. — В) Я его на бочку с порохом посадил, пущай полетает.

7. — Б) А на ликеро-водочный нет?

8. — Б) Комод.


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