В ГДР использовали бытовые предметы вместо секс-игрушек

Женщины, проживавшие в ГДР, прибегали к использованию бытовых предметов вместо секс-игрушек, отмечает доктор культурологии Надин Бек из Университета Марбурга. Исследование, проведенное ученым, показало, что первый секс-шоп в Восточной Германии был открыт лишь в 1990 году, за три месяца до объединения страны. По словам владельца магазина, тогда жители массово заказывали эротические материалы. Однако до этого момента женщины использовали в качестве секс-игрушек повседневные предметы.

Бек опросила более 50 женщин, проживавших в ГДР, которые рассказали ей о своих методах сексуального удовлетворения. Среди этих предметов были массажер “Комета МА-1”, электробритва VEB Bergmann-Borsig Berlin и электрическая кофемолка SWM II.

Экспонаты этих бытовых предметов были выставлены в Музее эротического искусства в Гамбурге и позже будут показаны в других городах Германии. Ученые также делятся информацией о том, как помочь женщинам достичь оргазма.