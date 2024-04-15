 

Телефонного мошенника, обманувшего жену генерала МВД, вычислили и задержали за 48 минут

15.04.2024, 13:33, Разное
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Правоохранительные органы поставили рекорд по скорости установления личности и задержания телефонного мошенника – с момента заявления и до окончательного раскрытия дела прошло меньше часа.

28-летний житель Подмосковья обманом заставил 62-летнюю женщину перечислить ему 4 миллиона рублей, однако к его несчастью оказалось, что она – супруга генерала МВД.

Неудачливый мошенник планировал заставить жертву перевести ещё больше денег, но не знал, что с определённого момента с ним переписывался уже оперативник. С момента, когда обман был раскрыт, и до задержания злоумышленника прошло 48 минут и 33 секунды, похвастались силовики.

– Это лишний раз подтверждает, что правоохранительные органы обладают всеми компетенциями и техническими средствами для оперативного выявления и задержания преступников, обманывающих граждан. Все участвовавшие в операции, а это 84 сотрудника из 6 отделов, будут представлены к наградам и внеочередным премиям, – говорится в пресс-релизе.

Во время задержания злоумышленник осознал тяжесть своего преступления и чистосердечно раскаялся, после чего компенсировал жертве украденные деньги в двойном размере, принёс извинения под запись и признался ещё в нескольких серьёзных преступлениях, которые не удавалось раскрыть с 1990-х годов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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