 

Желающая изменить жизнь Бородина нашла новую страсть

15.04.2024, 11:56, Новости дня
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Запустив собственный подкаст на YouTube, известная телеведущая и звезда российского шоу-бизнеса приглашает интересных гостей и ведет разговоры на самые разнообразные темы. Психология стала для Ксении не просто хобби, а настоящим увлечением.

Она даже задумывается о возможности стать практикующим специалистом в этой области. В ходе своей работы с психологом она обрела ценный опыт и научилась обращать внимание на себя, разговаривать с самой собой и понимать свои защитные механизмы.

Знаменитость откровенно признается, что жизнь не обходилась без трудностей, но она всегда старалась не терять оптимизма и двигаться вперед. Важным для нее стало умение извлекать уроки из собственных ошибок и использовать их как ценный жизненный опыт.

В своих высказываниях звезда подчеркивает важность не повторять одни и те же ошибки, а учиться на них. Также ведущая призывает быть открытым к новым знаниям и опыту, не останавливаться на достигнутом и стремиться к личностному росту. Ксения Бородина убеждена, что главное – это не становиться “дурой”, то есть не повторять одни и те же ошибки, а использовать их как урок для себя.

Ее искренний интерес к психологии и стремление к самопознанию делают ее еще ближе к зрителям, позволяя им увидеть ее как человека со своими мыслями, чувствами и стремлениями. Поклонники выразили надежду на то, что это новое увлечение принесет Ксении Бородиной много радости, познаний и возможно даже новых достижений в профессиональной деятельности.


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