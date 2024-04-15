На бортах авиакомпании «Победа» начнут выдавать микрозаймы

Руководство лоукостера «Победа» достигло договорённости с ведущими операторами выдачи микрокредитов населению.

Эта мера поможет авиакомпании покрыть убытки от прекращения полётов в страны Западной Европы и замедлить рост цен на билеты.

Для размещения офисов микрозаймов салоны самолётов уменьшат в среднем на 6-8 пассажирских мест – сектора будут сданы в аренду для расположения сотрудников финансовых организаций. Оформить кредит пассажиры смогут после предъявления паспорта; условия в воздухе останутся такими же как и на земле.

– Это решение позволит не только эффективно развивать существующий флот компании, но и удерживать высокое качество сервиса. Пассажиры, в свою очередь, смогут взять микрозаймы прямо на борту, тем более паспорт у них при посадке всегда с собой, – заявил представитель лоукостера.

В будущем «Победа» планирует открыть собственную дочернюю компанию «Победа Займ» и самостоятельно выдавать микрокредиты. Это произойдёт после получения соответствующей лицензии Центробанка.

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