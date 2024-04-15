 

“Одноклассники” объявили о новом сезоне профессиональных шоу для блогеров

15.04.2024, 11:30, Разное
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Сеть «Одноклассники» объявляет о запуске второго сезона конкурса идей для создания шоу для блогеров под названием «БлогШоу», как указано в пресс-релизе от ОК.

Премьера победивших проектов будет эксклюзивно транслироваться на платформе ОК. Идеи должны соответствовать интересам аудитории и способствовать развитию пользовательских хобби. Победители получат финансовую поддержку для реализации своих проектов. Заявки на участие принимаются на сайте до 26 мая.

В приоритете идеи в области кулинарии, ремонта и дизайна, рукоделия и садоводства. Кроме того, предлагаются концепции видеопроектов о темах автомобилей, моды, путешествий, домашних животных, рыбалки, кино и сериалов, юмора, семьи и отношений.

Участвовать в конкурсе могут все блогеры с группой на ОК на момент подачи заявки. Все заявки будут рассматриваться профессиональным жюри.

В прошлом году соцсеть помогла блогерам реализовать три полноценных шоу, которые набрали более 20 миллионов просмотров. В этом году Одноклассники планируют увеличить количество победителей в два раза и снять от 6 до 9 проектов.

«Для блогеров это отличная возможность понять аудиторию соцсети, увеличить ее вовлеченность или успешно стартовать на платформе. В прошлом сезоне одним из победителей стал блогер, который специально создал группу на ОК для участия в проекте – после выхода последней серии у группы уже было более 70 тысяч подписчиков. Это является коллективным результатом продвижения автора на платформе, что также получает победитель от проекта», – поделилась Евгения Воронина, руководитель направления работы с создателями контента в соцсети Одноклассники.


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