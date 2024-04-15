Популярность Fallout 76 на Steam увеличилась благодаря сериалу

В апреле на Amazon Prime Video состоялся релиз сериала Fallout, что значительно увеличило интерес к играм этой серии на Steam, согласно DTF.

Многопользовательская экшен-RPG Fallout 76 установила новый рекорд по одновременному количеству игроков в Steam. Предыдущий лучший результат, зафиксированный в мае 2020 года и составлявший 32,9 тыс. одновременных пользователей, был превзойден 14 апреля текущего года, достигнув отметки в 38,9 тыс. пользователей, согласно данным портала SteamDB.

И другие части серии также пользуются новой волной популярности. Например, до выхода сериала первые две игры Fallout имели ежедневный онлайн в несколько сотен пользователей. С выпуском сериала он увеличился в среднем до 1–2 тыс. игроков.

Самой популярной игрой из серии на платформе Steam остается Fallout 4, среднее количество игроков которой превышает 80 тыс.

Fallout – это серия постапокалиптических игр, рассказывающая историю жителей подземных убежищ, которые выбираются на поверхность после ядерного конфликта. В апреле франшиза пополнилась одноименным сериалом.

Также в App Store появилось приложение iGBA для запуска игр с консолей Nintendo.