 

Le Figaro – Франция обучает украинцев пилотированию истребителей

15.04.2024, 11:11, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украинские пилоты проходят подготовку к полёту на истребителях на юге Франции, пишет Le Figaro со ссылкой на министра обороны страны. После завершения программы они с разрешения США пройдут обучение на F-16, поставки которых ожидает Украина.


AP

На юге Франции проходят обучение десяток украинских пилотов, которые смогут управлять F-16, пишет Le Figaro. Пока Киев только ожидает поставки американских истребителей.

В интервью Ouest-France министр обороны Франции Себастьян Лекорню рассказал, что речь идёт о многопрофильной подготовке на военных самолётах Alpha Jet франко-немецкого производства, которые позволяют получить навыки для пилотирования истребителей.

По информации источника в военном ведомстве, после нескольких месяцев углублённой подготовки пилоты с разрешения США пройдут обучение для полётов на F-16 в одной из стран-союзников, у которой они стоят на вооружении.


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