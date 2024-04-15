 

Samsung обогнала Apple в гонке за лидерством в мире смартфонов

15.04.2024, 10:25, Разное
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Американский гигант Apple стал вторым по объему производства смартфонов после того, как уступил первенство южнокорейской компании Samsung. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на исследование компании IDC.

Согласно данным IDC, поставки iPhone в первом квартале этого года сократились на 10%, что произошло из-за усиления конкуренции со стороны производителей Android-смартфонов. После внушительных результатов декабря, когда Apple опередила Samsung и стала лидером рынка смартфонов, компания резко упала на второе место.

В начале текущего года Apple реализовала 50,1 миллиона iPhone, что на 5,3 миллиона меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Китае поставки смартфонов Apple сократились на 2,1% в последнем квартале 2023 года по сравнению с предыдущим годом.

Мировые поставки смартфонов за январь-март увеличились на 7,8%, достигнув 289,4 миллиона единиц. Доля Samsung составила 20,8%, в то время как доля Apple сократилась до 17,3%. Xiaomi заняла третье место с долей 14,1%.

Samsung, выпустившая в начале года флагманскую линейку смартфонов Galaxy S24, продала более 60 миллионов телефонов за первый квартал.


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