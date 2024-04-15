 

Fox News – Иран презирает все запреты Байдена, видя его «полную и абсолютную слабость»

15.04.2024, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

В том, с какой смелостью Иран осуществил атаку на Израиль, нет ничего удивительного: Тегеран делал это не столько из ненависти к Израилю, сколько из презрения к США, заявил экс-советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун в интервью Fox News. По его словам, Тегеран «видит полную и абсолютную слабость» США — именно по этой же причине скорого ответного удара ждать не стоит.

АРЬЕ ЛАЙТСТОУН, экс-советник посла США в Израиле: Иран смотрит на администрацию Байдена и видит полную и абсолютную слабость. Поэтому они считают, что, когда Байден говорит «не надо»… Вы только посмотрите, с каким презрением к президенту Байдену Иран продолжал свою атаку. Было ли это просто напоказ или хорошо обдуманно, но более 300 ракет и БПЛА были запущены из Ирана в Израиль посреди ночи, кстати, в субботу вечером, в период подготовки к празднику еврейской Пасхи.

Это действие должно было проверить, относится ли «не надо» Байдена к Ирану или к Израилю. И они поставили на то, что, когда Байден говорит «не надо», он говорит это Израилю — точно так же и все его «не надо» за последние шесть недель были обращены к Израилю, а не к ХАМАС.

Интересно. А как вы думаете, что произойдёт дальше? Каков, по вашему мнению, план израильского правительства? Последует ли ответ? Станет ли эта атака возможностью продвинуться вперёд и закончить дела в Газе? Как вы думаете, что будет дальше?

АРЬЕ ЛАЙТСТОУН: Урок от 7 октября заключается в том, что, когда кто-то говорит, что собирается убить вас, не позволяйте ему этого сделать. До 7 октября по Израилю буквально десять с лишним лет прилетали ракеты, днём и ночью, от ХАМАС и Газы. Ему говорили: «Ограничьте удары — у вас ведь есть потрясающая противовоздушная оборона». У Израиля по-прежнему есть потрясающая противовоздушная оборона, и вместе с США и другими союзниками он смог предотвратить ракетный шквал Ирана. Но это не означает, что теперь разрешено стрелять по суверенной стране. 

Израиль выберет время и место для ответного удара, и я ожидаю, что удар этот будет весьма мощным. Поскольку администрация Байдена проявляет слабость в этом вопросе, я не ожидаю, что он будет незамедлительным. Но ожидаю, что он точно будет значительным.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Восстанавливающийся после обширного инфаркта Куклачев рассказал об операции на сердце

15.04 / Франция поддержала Израиль во время иранских ударов — но не спешит об этом распространяться

15.04 / Педофил Скотт Риттер, скрывающийся в РФ – ЦРУ обучает украинцев самым грязным методам

15.04 / В НАТО объявлен очередной «сдвиг на восток»

15.04 / Американский сенатор – Киев спасут лишь переговоры, а не деньги от США

14.04 / Экс-главком НАТО – если США так и не помогут Украине, РФ захватит ещё больше территорий

14.04 / Le Parisien – Украина признала, что столкнулась с трудностями из-за российского наступления

14.04 / Европа продолжает зависеть от российского СПГ

14.04 / Британский профессор – Израиль провоцирует Иран, втягивая западных союзников в конфликт

14.04 / Захват иранцами португальского танкера — это лишь первый шаг возмездия Израилю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика