Мнение: Анатомия фабрикации преступления

В Московском военном гарнизонном суде окончательно хоронится тайна «черкалинских миллиардов». Тех самых 12 миллиардов в рублевом эквиваленте, обнаруженных во время обысков после задержания подполковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Чтобы хоть как-то объяснить происхождение этих миллиардов было возбуждено еще одно уголовное дело. В отношении отставного майора ФСБ Дмитрия Фролова и отставного майора ФСБ Андрея Васильева. И это уголовное дело объединили с «делом Черкалина».

Но дело в отношении Дмитрия Флолова никак не клеится.

Офицер служил замначальника управления К ФСБ. Но еще 16 июля 2013 года чекиста уволили со службы.

Прошло почти шесть лет.

26 апреля 2019 года Фролова задержали и препроводили в тюремную камеру, в Лефортово. Обвинив в том, что еще в 2011 году он вместе со своими подчиненными подполковником Кириллом Черкалиным и майором Андреем Васильевым убедил бизнесмена Сергея Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача, крупного чиновника мэрии Москвы лужсковкого периода, уступить за бесценок фирму ООО «Экосток», которая, якобы, стоила миллиарды.

Уже третий год идет рассмотрение уголовного дела. Но концы с концами не сходятся. Экспертиза, проведенная в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Минюсте России, установила, что стоимость ООО «Экосток» в 2011 году была отрицательной. То есть кредитов у фирмы было куда больше стоимости всех активов.

Это означало, что никакого состава преступления нет, и можно смело утверждать, что даже события преступления не было. Потому что якобы похищенные доли у так называемых потерпевших имели отрицательную стоимость.

Но оправдание отставного полковника ФСБ Дмитрия Фролова по обвинению в мошенничестве, похоже, не вписывается в план кукловодов этого судебного процесса. И по делу была назначена новая экспертиза, стыдливо названная дополнительной.

Похоже, что отставного полковника ФСБ решили признать виновным любой ценой. Чего ради? Что бы сурово наказать чекиста? Вряд ли. Каким бы суровым не был приговор, в приговоре суд укажет, что осужденный освобождается от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Тогда ради чего вся эта правовая вакханалияя? Похоже, что исключительно ради денег…. К праву и торжеству справедливости это не имеет никакого отношения.

Это мое твердое оценочное суждение.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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