Мнение: Болел

Последнюю неделю, как, наверно, заметили некоторые читатели, я появлялся в блоге не слишком регулярно. Причина была уважительная – болел. И это довольно удивительно, поскольку болею я достаточно редко, а главное – быстро. Три, максимум четыре дня. А тут накрыло с нездешней силой, что даже дало мне повод подозревать, что это, возможно, был ковид.

Точно я, конечно, не знаю, сужу только по ощущению – уж очень лихо всё происходило. Если считать, как оно и воспринимается в народе по всему миру, т.е. что ковид – это «то же самое, что и грипп, но от которого можно умереть» – то «точно он». Своего рода «усиленный грипп». Так-то грипп как раз ведь и славился своей «безобидностью», что было отражено даже в анекдотах, например классический до 2020 года:

«- Скажите, от чего умер ваш сосед?

– От гриппа.

– А! Ну, это не страшно!»

С другой стороны, диагносцировать я бы все равно не смог, даже если б у меня вдруг возникло такое нелепое желание. Ковид – это ж болезнь-фантом, для нее не существует надежного диагноза. Пресловутый пцр-тест, которым морочили голову всему миру два года с 2020 до войны с Украиной – это ж, как известно было с самого начала, обманка: у него даже официальная (!) достоверность – 70%, т.е. немногим выше гадания методом подбрасывания монетки, орел или решка (50%). Сам создатель пцр-теста, как тоже было известно еще в 2020 году, отчаянно протестовал против использования его теста для массовой диагностики широких народных масс, уверяя, что его тест для этого абсолютно не подходит. На автора методики наплевали, а в качестве наказания за слишком длинный язык «отменили» и демонстративно не дали ему Нобелевку по медицине за прошлый год (вместо этого дали премию его более сговорчивым ученикам). Печальная история.

В общем, ковид у вас или нет – вопрос исключительно веры. Но я предпочитаю думать «по совокупности», что у меня было что-то типа ковида, так как было уж слишком не по-детски: такого дикого кашля, полностью отказавшего носа, лезущей вверх температуры, больного горла и общей разбитости всего организма у меня не было лет 20. Кашель был сухой, не давал спать вообще и никому, а свист и клекот в горле был как у туберкулезника. И так – несколько ночей подряд!

Лечился я, слава богу, вообще не прибегая к официальной медицине (что, опять-таки, не доставляло никаких особых мук выбора, поскольку никаких лекарств «от ковида», как мы все знаем, у официальной медицины вообще нет, как и в принципе официальная медицина абсолютно бессильна в принципе против вирусных заболеваний). Так что лечился я, как обычно, исключительно гомеопатией. Из новых интересных ощущений – удалось примерно представить, как в принципе происходило (могло происходить) схождение несчастных заболевших этим «усиленным гриппом» в царство Аида. Примерно так: постоянно усиливающийся (но бьющий постоянно мимо) лающий кашель, очень свистящее дыхание, постепенно нарастающий аллергический ответ (укорачивание дыхания на фоне в принципе не работающего носа), паника, напуганные домашние сдают несчастного в скорую, дышать все труднее, лекарств нет, кладут под ИВЛ, желая снять нарастающий иммунный ответ колют какой-нибудь дексаметазон, иммунитет удается успешно заглушить, больного вынимают из-под ИВЛ, при заглушенном иммунитете он подхватывает любую уже бактериальную инфекцию, далее пневмония и смерть. Напишут, естественно, что «умер от ковида». Это, уверен, очень многих славный путь.

В общем, я далек от того, чтобы воспринимать ковид как шуточную или несуществующую болезнь. Безусловно, он все равно не очень летален (наверно, порядка 1% летальности в сравнении с 0,1 или даже 0,01% у обычного гриппа), но тут – что еще очень долго никто никогда не признает – в дело вступили накрученные по самое не могу «медики», которые, безусловно, внесли свой вклад в общую смертность, именно за счет «лечения» (как оно всегда и бывало раньше при всех эпидемиях – вспомнить хотя бы ту же «испанку» в 20 веке, когда едва ли не большую часть умерших составляли люди с разрушенной печенью).

Гомеопатия и в этот раз справилась – но меня удивило, что в этот раз она сработала с некоторой натугой. Привязчивая зараза! Чертовы военные вирусологи (американские «ученые» в китайских лабораториях) поработали на совесть, собрали реально опасные «вирусные наборы». Обычно мне 2-3 крупинок хватало, чтобы погасить все основные симптомы любых «простуд», а тут ушло вдвое больше и за более чем вдвое больший срок. Однако – эффект все равно впечатляющий. Когда страшной силы изматывающий кашель вдруг «выключается», как будто отключенный рубильником, а весь свист и клекот, не дававший спать всему подъезду, вдруг тоже волшебным образом исчезает, как и не было, и всё из-за одной крупинки «без действующего вещества» – это реально круто.

Впрочем, не надо это воспринимать как рекламу гомеопатии. Это, во-первых, не панацея, а во-вторых – массово этого никогда не будет. Главная фигура в гомеопатии – не «лекарство», а врач. Т.е. основная фигура – не фармацевтика, не Биг Фарма; лечит человек. А людей, знающих как лечить, всегда будет очень мало.