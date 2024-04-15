Мнение «аналитика»: О тяжёлых и смутных временах на пороге… Вы уже сделали это?

Как ни крути, а в мире уже который год стабильности не хватает. ©

Сейчас — особенно. Прогнозы будущего мрачны, тоскливы и безысходны. Даже если мир не сорвётся в штопор большой и горячей глобальной войны, череда «прокси»-войн грозит растянуться надолго. Это значит, что экономические бури и штормы неизбежны — притом непрогнозируемы. И умные люди, к тому же чуть лучше нас осведомленные, начали готовиться к неизбежному…

А вы?

Мировые #центробанки всё более энергично и явно начинают аккумулировать #золото.

На фоне давнего прошлого этот начавшийся восходящий тренд кажется скромным. Но уже побиты показатели, державшиеся четверть века. И это, кажется, только начало.

Или, как витиевато выражаются «признанные эксперты», сейчас не хеджировать риск долларовой девальвации – очень смелая позиция, причем смелая на грани глупости. То есть, выбор, если кто не понял, очевиден: золото. Хоть слитки, хоть монеты, лишь бы оно было. Именно физическое. Таковы нынешние времена.

Но вы же умные, верно?

И уже захеджировали?

Или пока ещё нет?

А чего ждёте?

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