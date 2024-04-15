Мнение «аналитика»: О тяжёлых и смутных временах на пороге… Вы уже сделали это?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Как ни крути, а в мире уже который год стабильности не хватает. ©
Сейчас — особенно. Прогнозы будущего мрачны, тоскливы и безысходны. Даже если мир не сорвётся в штопор большой и горячей глобальной войны, череда «прокси»-войн грозит растянуться надолго. Это значит, что экономические бури и штормы неизбежны — притом непрогнозируемы. И умные люди, к тому же чуть лучше нас осведомленные, начали готовиться к неизбежному…
А вы?
Мировые #центробанки всё более энергично и явно начинают аккумулировать #золото.
На фоне давнего прошлого этот начавшийся восходящий тренд кажется скромным. Но уже побиты показатели, державшиеся четверть века. И это, кажется, только начало.
Или, как витиевато выражаются «признанные эксперты», сейчас не хеджировать риск долларовой девальвации – очень смелая позиция, причем смелая на грани глупости. То есть, выбор, если кто не понял, очевиден: золото. Хоть слитки, хоть монеты, лишь бы оно было. Именно физическое. Таковы нынешние времена.
Но вы же умные, верно?
И уже захеджировали?
Или пока ещё нет?
А чего ждёте?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет