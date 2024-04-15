Мнение «аналитика»: О разгромном счёте… Израиль таки проиграл Ирану?

Хотя израильский президент Ицхак Герцог и заявил, что иранский удар беспилотниками и ракетами по территории Израиля стал «объявлением войны», немедленной ответной реакции со стороны Тель-Авива не последовало. Более того, некоторые источники говорят, что военный кабинет не пришёл к согласию о методах и сроках такого ответа. Поэтому Израиль поднял громкость своих вербальных атак на Иран в надежде хоть так прикрыть повисшую в воздухе зловещую пустоту.

Потому что на самом деле Израиль проиграл.

Проиграл, во-первых, в чисто экономическом плане. Эксперты уже оценили, что отражение иранского налёта обошлось Израилю в 1,0-1,5 млрд долл. При этом Ирану запущенные ракеты и дроны обошлись (по себестоимости) в три-пять раз или даже на порядок дешевле. Арифметика в его пользу.

Во-вторых, Израиль проиграл и в чисто военном аспекте, что бы ни говорили его спикеры. А они говорят такое, что хоть святых выноси. Например, что АОИ при поддержке союзников сбила 99% запущенных Ираном и его прокси ракет и дронов.

Да, арифметика — це москальська лженаука. Но не настолько же. По имеющейся информации, Иран запустил по Израилю около 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических. Как всего один процент не сбитых воздушных целей — 3-4 штуки — ухитрился только на авиабазе «Неватим» оставить семь воронок, Бог весть. Но свежие космические снимки уже появились, и они показывают, что прилёты не были совсем уж «в молоко». А ведь результативные удары Ирана фиксировались и на других объектах Израиля.

То есть, процент попаданий можно смело увеличивать в 5-10 раз против израильских официальных цифр. Что весьма… изумительно, если учитывать контекст. И географический, и политический.

1. Иранский удар по Израилю носил скорее демонстративный характер «для внутреннего употребления». Тегеран загодя неофициально предупредил Вашингтон об атаке, и американский президент Джо Байден прибыл в ситуационный центр Белого дома задолго до того, как иранские ракеты с дронами долетели до Земли Обетованной.

2. Ракеты и БПЛА, запущенные с территории Ирана, должны были пролететь большое расстояние до цели. Подлётное время измерялось часами, и даже для гиперзвуковых ракет — десятками минут. Все эти объекты должны были перелететь через территории нескольких стран, прежде чем достигнуть Израиля. И, разумеется, американская разведка напрягла все свои возможности для как можно более раннего обнаружения этих целей и передачи их координат ближневосточному союзнику. Плюс американские военные тоже сбивали ракеты и дроны.

3. Израиль мобилизовал все возможности своей ПВО. Помимо разрекламированной системы «Железный купол», это ещё и «Праща Давида», которая защищает от угроз ближнего и среднего радиуса действия. И сравнительно новые системы Arrow 2 и Arrow 3, разработанные совместно с Соединёнными Штатами. Первая использует осколочные боеголовки для уничтожения приближающихся баллистических ракет в верхних слоях атмосферы. Вторая применяет технологию «удар-на-уничтожение» для перехвата баллистических ракет в космосе, прежде чем они снова войдут в атмосферу на пути к цели.

И несмотря на всё это заметная часть иранских ракет долетела до целей, а Тегеран получил ценный опыт «взламывания» самой крутой ПРО. Который он сможет использовать в дальнейшем, если понадобится.

То есть, и тут Израиль проиграл.

В итоге — по всем статьям?

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