Скотт Риттер – ЦРУ обучает украинцев самым грязным методам

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ЦРУ ведёт тайные действия по всему миру на протяжении многих лет. И везде оно пользуется похожими шаблонами, заявил экс-офицер морской пехоты США в эфире Judging Freedom. То же происходит и на Украине, где управление активно работает с 2014 года, построило 12 баз вдоль границы и обучает украинцев самым страшным методам ведения нетрадиционных действий — иными словами, терроризму.

Если вы посмотрите на его (ЦРУ. — ИноТВ) тайные действия на протяжении многих лет, особенно начиная с операции в Афганистане, где мы создали моджахедов, которые превратились в «Аль-Каиду»*, вооружали их, чтобы создать Вьетнам в Афганистане, который помог бы победить Советский Союз.

Мы рассматриваем это как большой успех, и поэтому мы использовали афганскую модель в качестве образца для других подобных действий, таких как в Ираке или в Сирии, где мы помогли создать ИГ** с целью свержения Башара Асада.

И я бы сказал, что именно этот шаблон мы используем на Украине. Не забывайте, ЦРУ активно работает на Украине с 2014 года. Было построено 12 оперативных баз ЦРУ вдоль украино-российской границы для проведения наступательных действий против России.

Мы знаем, что центр специальных мероприятий ЦРУ участвовал в обучении украинцев. Это «плохие парни» рок-н-ролла, это аятолла рок-н-ролла. Если вспомнить «Безумного Макса», это плохие парни. Это ребята, которые совершают государственные перевороты, они занимаются грязными делами.

Это наземные подразделения, они специализируются на нерегулярных и нетрадиционных боевых действиях, и они обучали украинцев таким вещам. Когда я говорю о нетрадиционных методах ведения войны, я имею в виду саботаж, то есть похищение людей, убийство. Другие люди называют это терроризмом.

И мы обучаем украинцев этому искусству. И нет ничего, что бы украинцы делали, о чём бы мы не знали. ЦРУ, особенно когда вы говорите о специальных мероприятиях, они там задействованы. И это не просто наземное подразделение. У нас есть политическое подразделение, которое является частью специальной деятельности, которая ведётся в РФ на протяжении десятилетий, чтобы свергнуть Владимира Путина и подорвать российские выборы.

И в этом году мы стали свидетелями целенаправленной деятельности ЦРУ, направленной именно на то, чтобы атака на «Крокус Сити Холл» была сочетанием политических действий и прямых действий, организованных центром специальных мероприятий. Мы это знаем.

Мы знаем, что они замешаны, и поэтому я согласен с полковником Уилкерсоном в том, что во всём этом есть следы ЦРУ.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2024 года.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.