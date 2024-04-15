 

Американский сенатор – Киев спасут лишь переговоры, а не деньги от США

15.04.2024, 0:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если цель США состоит в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, избежав при этом больших потерь крови и средств, то единственным жизнеспособным вариантом остаются мирные переговоры, пишет в своей статье для The Hill сенатор Майк Ли. При этом он предупреждает, что для Вашингтона в украинском конфликте «невозможен никакой жёсткий силовой эндшпиль».


AP

В случае принятия законопроекта об американской помощи Киеву в размере $60 миллиардов США всего за три года потратят на опосредованный конфликт на Украине почти $200 млрд, пишет в своей статье для The Hill сенатор Майк Ли.

«Тем временем США сознательно игнорируют насущные проблемы безопасности на нашей собственной южной границе», — отмечает он.

И всё же политики, представляющие американский истеблишмент, считают, что могут обмануть избирателей, заставив их думать, что в последнем чеке для Украины будет указана чёткая сумма. 

«Не поддавайтесь на это», — предупреждает сенатор.

По его словам, конгрессу не следует рассматривать предложение, в котором не будет кристально ясных условий полного возврата средств.

Как подчёркивает Ли, если цель состоит в том, чтобы положить конец конфликту на Украине, избежав при этом больших потерь крови и средств, то единственным жизнеспособным вариантом остаются мирные переговоры. Длительная опосредованная война чревата совершением глупых шагов, а разжигание горячего конфликта с Россией рискует привести к ядерной войне. Для Вашингтона на Украине невозможен никакой жёсткий силовой эндшпиль, при этом условия для украинцев ухудшаются с каждой минутой, пока США поддерживают продолжение этого конфликта.

«Наша лучшая надежда остановить кровопролитие — за столом переговоров», — подчеркнул Майк Ли.


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