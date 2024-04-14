 

Le Parisien – Украина признала, что столкнулась с трудностями из-за российского наступления

14.04.2024, 22:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Киев заявил об обострении обстановки на восточном фронте в связи с интенсивным наступлением россиян, пишет Le Parisien. По информации газеты, о тяжёлом положении украинцев поведал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.


AP

Главком ВСУ Александр Сырский «с горечью» констатировал, что Украина столкнулась с существенным обострением обстановки на восточном фронте из-за того, что РФ значительно нарастила интенсивность наступательных действий, пишет Le Parisien.

По данным французской газеты, Сырский сообщил, что российские войска сосредоточили удары в районе Лимана, Артемовска и Покровска, где наступают штурмовыми группами при поддержке бронетехники. Как подчёркивается в материале Le Parisien, реализовать «сокрушительные удары» РФ удалось благодаря появлению на этом участке фронта новых бронетанковых подразделений усиления, а также благоприятным метеорологическим условиям.

Предполагается, что русские уже находятся на подступе к городу Часов Яр, который подвергается «практически непрерывным бомбёжкам». В настоящий момент Украина способна лишь принимать меры для уменьшения потерь — ей недостаёт средств ПВО, которые были переброшены в другие, «более проблемные» районы.


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