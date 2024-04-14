Мнение: Он сказал – Приехали!

Запоздалое к Дню Космонавтики – чудесный стих, не могу не перепостить.

Александр Дельфинов на фейсбуке:

Очнувшись в мчащемся такси,

Как царь на прыгающем троне,

Бомбилу хрипло я спросил:

«Эй, командир! Куда мы гоним?»

А за окошком ни огней,

Ни хоть бы тени в хмари зыбкой.

Тут обернулся он ко мне,

И я узнал его улыбку.

Мы тормознули в полной тьме.

Ни звука, только запах гари.

И в стрёмной гулкой тишине –

«Приехали!» – сказал Гагарин (2011)

И да, через 13 лет точно приехали.