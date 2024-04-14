Мнение: Он сказал – Приехали!
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Запоздалое к Дню Космонавтики – чудесный стих, не могу не перепостить.
Александр Дельфинов на фейсбуке:
Очнувшись в мчащемся такси,
Как царь на прыгающем троне,
Бомбилу хрипло я спросил:
«Эй, командир! Куда мы гоним?»
А за окошком ни огней,
Ни хоть бы тени в хмари зыбкой.
Тут обернулся он ко мне,
И я узнал его улыбку.
Мы тормознули в полной тьме.
Ни звука, только запах гари.
И в стрёмной гулкой тишине –
«Приехали!» – сказал Гагарин (2011)
И да, через 13 лет точно приехали.
Источник: Размышления вольного социолога
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