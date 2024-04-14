 

Мнение: Образ России

14.04.2024, 21:34, Разное
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Давно и с умилением слежу за “карьерой”, если можно так выразиться, самого, пожалуй, злосчастного и трагикомического спортсмена в современной России – Виталия Петрова. Да, того самого пилота болида, который ездит от всех нас в “Формуле-1”.

Недавно в интервью прочитал про него совсем уж вышибающую слезу вещь: он, бедняга, как выяснилось, даже не получает в своей нынешней команде “Катархэм”… зарплату! Бесплатно ездит! И даже говорит, смущаясь, что ему уже, дескать, как-то это неудобно – сидеть на шее у отца, в таком-то возрасте.

При этом чисто внешне, да и по разговору Петров производит весьма приятное впечатление: добродушный, доброжелательный, наивный – ни дать ни взять Иванушка-дурачок. Вон, передали, опять он сегодня на очередной квалификации занял “свое” 20-е место… Хороший он человек, только вот незадачливый.

И вдруг подумал, что очень хорошо представить себе Петрова как вообще этакий образ современной России: проник он каким-то образом в высший свет (на газпромовские деньги), вроде на виду, вроде “в элите”… Только что делать – не знает, да и не умеет, по большому-то счету; все к нему относятся внешне уважительно, а за спиной в кулачок прыскают. А ему что – только хлопает глазищами с большими ресницами, всем улыбается и неуверенно твердит, что “вот еще немного”, и будет уже “бороться за подиум”.

Такие вот мы. В “двадцатке” на 20-м месте. Зато – в элите! (2012)

Написал этот текст ровно 12 лет назад, день в день. Зато понятно, что и 12 лет назад, в такое же 14 апреля, я не питал ни малейших иллюзий относительно нашей дивной страны. Правда, надо признать, что с тех пор мы, уже стоя на краю пропасти, сделали еще большой дополнительный шаг вперед: из всех “двадцаток” нас уже выперли за агрессивность и токсичность, а в “Формуле один”, как и во всех прочих “формулах”, нас тоже давно нет, даже на нашем твердом последнем месте.

Источник: Размышления вольного социолога


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