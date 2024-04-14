Мнение «аналитика»: О живучих пенсионерах… Но как?

Как бы не секрет, что #статистика средних чисел — не совсем объективна. Причём это относится не только к зарплатам, различающимся порой на несколько порядков, но и к тем социальным благам, где «уравниловка» более уместна. К пенсиям, например.

Вот вы знали, что примерно треть пенсионеров живут на исчисленный государством и всячески урезанный «прожиточный минимум пенсионера»? А что он составляет менее половины от средней пенсии? А что получают выплаты ниже среднего…

…почти три четверти пенсионеров?

Это — #Украина. Для тех, кто захочет пересчитать всё в рубли, курс — 2,7 руб. за 1 гривну.

То есть, прожиточный минимум украинского пенсионера — примерно 6400 рублей. Российского, для сравнения, 13300 руб. Но в регионах показатели различаются. В Москве, например, это около 17 тыс. руб. с 1 января. Опять же, средняя пенсия по старости в РФ — 23,2 тыс. руб. в месяц.

И, наверное, украинские #цены пониже российских, хотя и не по всем товарам. Например, некоторые продукты питания в России покупать дешевле.

В Киеве, говорят, продовольственные цены сейчас выше московских. Правда, и пенсионеры там побогаче среднеукраинских.

Но в целом сравнения цен показывают, что в России если что-то из еды и стоит дороже, то не в разы, а на проценты. А вот #пенсии российские выше раза в два, получается.

Как же выживают украинские пенсионеры при таких раскладах, если российские, как утверждают «небратья», последний хрен без соли доедают?

Чисто личным огородиком?

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