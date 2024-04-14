Рупор кремлевской пропаганды: Удар Ирана по Израилю. 14.04.2024

Удар Ирана по Израилю. 14.04.2024

1. Иран решал задачу реализации ответных мероприятий на удар Израиля по консульству в Дамаске. Не ответить Иран не мог, так как это означало бы проявление слабости, даже в рамках генеральной иранской стратегии. И именно поэтому нельзя было обойтись обычными ударами иранских прокси из Сирии, Ирака, Ливана и Йемена, которыми Иран привычно отвечал на израильские атаки по своим прокси-силам. Именно вытягивания Ирана на прямой удар добивался Израиль атаковав консульство Ирана, наплевав на Венскую конвенцию.

2. В рамках своей стратегии, Иран поставил задачу осуществления прямого ответа, с жесткими граничными параметрами. Удар не должен быть слишком слабым, чтобы не создалось впечатления, что Иран имитируют ответ, но в то же время и не слишком сильным, чтобы не сделать ответный удар Израиля неизбежным, а если он все же случится, то сделать Израиль виновным в последующей эскалации. Отсюда и наблюдаемый характер ночного удара.

3. С дипломатической точки зрения Иран обосновал свой удар международным правом на ответные действия в связи с нападением на консульство. С точки зрения старого международного права Иран находился в своем права на удар. Но проблема в том, что международное право давно не работает, а в рамках "миропорядка основанного на правилах", никаких ударов по Израилю быть не может, а Израиль может атаковать кого захочет. Да, такой вот ублюдочный порядок, который США тщатся сохранить, а Россия и Китай – разрушить.

4. Ограниченный характер удара Ирана по своей структуре был идентичен удару по американской базе Айн-аль-Асад в 2020 году в ответ на убийство американцами Сулеймани и Мухандиса в Багдаде. До всех заинтересованных игроков было доведено примерное время удара, примерные направления полета ракет и дронов, характер выбранных целей (военных), граничные условия реагирования. В связи с этим Иран намеренно и сознательно отказался от любых попыток добиться оперативно-тактической внезапности, и делал ставку именно на целенаправленное лобовое пробитие израильское ПВО в оговоренное время.

Так как не было целей начинать полноценную войну, удары "Хезболлы", "Ансар Аллах" и иранских прокси в Сирии и Ираке, носили ограниченно-вспомогательный характер.

5. Важно понимать, что Израиль противостоял иранской атаке не один – в отражении атаки принимали участие ВВС и ПВО США, ВВС Британии и Франции, ПВО Иордании. Часть ракет и дронов было сбито на подлете. Фактически, происходило массированное тестирование консолидированной ПВО США и Израиля на Ближнем Востоке в условиях, когда это ПВО могло готовиться к удару за 72 часа до его нанесения.

6. Ключевое значение имеет цифра запущенных дронов и ракет. Иранские источники заявили про 115 выпущенных ракет. США и Израиль о 200+ ракет. Плюс было по разным оценкам от 150 до 400 или даже 500 дронов. Объективных данных пока недостаточно, чтобы определить реальное кол-во запущенных ракет и дронов. Кроме того, помимо ракет и дронов, Иран запускал различные обманки и старые ракеты для забивания кол-вом вражеских систем ПВО. Также Иран применял ракеты с разделяющимися боеголовками, которые также могли учитываться как отдельные ракеты.

7. Если говорить о генеральных целях ударов, то КСИР заявляет, что целью атаки был прорыв израильской системы ПВО и поражение авиабазы, с которой было атаковано консульство в Дамаске, а также разведывательного объекта МОССАД причастного к организации атаки на консульство. Выбор целей также показывает настрой Ирана на ограниченный ответ. В случае "сжигания мостов", Иран наверняка бы ставил своей задачей гарантированное поражение реактора в Димоне и зданий в правительственном квартале в Тель-Авиве, начиная с Кнессета. Тактика ударов предусматривала синхронный удар дронов, крылатых и баллистических ракет, чтобы добиться гарантированного пробития консолидированной системы ПВО США и Израиля. Поэтому баллистические ракеты по Израилю были запущены незадолго до входа основной массы дронов и обычных ракет в воздушное пространство Израиля. Основной ударной силой выступали новейшие баллистические ракеты "Хайдар" (дальность 2000км, боевая часть 1,5 тонны, защита от воздействия РЭБ + опциональные разделяющиеся боеголовки). Их задачей было прорваться к намеченным целям прикрываясь облаком дронов и дешевых ракет, которые должны были перегружать "Железный Купол", "Пэтриоты" и прочие ЗРК Израиля и США.

8. В целом, тактика Ирана сработала – часть баллистических ракет прорвалась к авиабазе. Израильские источники сообщают о как минимум 7 прилетах, иранские о 15. Также иранские источники заявляют об успешном поражении ракетами разведывательного объекта МОССАД. Израиль это отрицает.

ЦАХАЛ заявляет от 99% сбитых целей, КСИР заявляет о 50% успешных попаданий (имея ввиду баллистику). Очевидно, что Израиль будет всячески преуменьшать последствия удара и скрывать жертвы и разрушения, так как это вопрос военного престижа. Очевидно, что Иран будет максимально преувеличивать последствия удара и проводить активные информационные мероприятия, направленные на повышение военного престижа КСИР и ВС Ирана.

То же самое было и во время удара по Айн-аль-Асад, когда Иран заявил об огромном ущербе, а США о 5 раненых (по итогу только официально раненых оказалось 135).

9. С символической точки зрения Иран решил задачу сохранения лица и дачи ответа на удар по консульству в Дамаске. Иранское военно-политическое руководство демонстрирует полное удовлетворение полученными картинками операции "Правдивое обещание". Кроме того, Иран стал первым государством, которое впервые за несколько десятилетий после Саддама Хуссейна, напрямую наносило удары по Израилю (удары прокси в расчет не берем). Также Иран продемонстрировал, что даже при ограниченном ударе, он может тупо в лоб прорывать подготовленную ПВО противника, что намекает, что при желании, Иран еще более массированным ударом может прорвать ПВО США и Израиля прикрывающие Тель-Авив, Хайфу или Димону. Израиль может удовлетвориться с тем, что удар по консульству в Дамаске теперь заигран, а ущерб от иранского удара в силу ограниченного его характера для Израиля будет таким же ограниченным. Но дело тут конечно не только в материальном ущербе (хотя помимо прямого ущерба, надо еще считать стоимость расходов обеих сторон – на работу ПВО, работу авиации, дроны и т.п – израильские источники утверждают, что расходы только Израиля превысили 1 млрд. долларов, а Иран потратил несколько сотен миллионов долларов).

10. Израиль сейчас находится на развилке. Ударить напрямую по Ирану, означает получить ответный ракетный удар, еще более мощный, который гарантировано пробьет израильскую систему ПВО. При этом США уже заявили, что не будут принимать участия в атаках на Иран, намекая, что Израиль должен ограничиться чем-то вроде привычных ударов по "Хезболле" и иранским прокси в Сирии. Аналогичным образом от ударов по Ирану Израиль фактически предостерегают европейские сателлиты США. Но это конечно же в самом Израиле будет восприниматься как признак слабости, ибо Иран показал, что может и напрямую бить прямо по Израилю, что является пересечением израильских красных линий. Консолидированного международного осуждения Ирана не будет, ни в СБ ООН, ни в целом в мире, потому что Израиль сам профанирует резолюции СБ ООН и нарушает старое международное право игнорируя Венскую конвенцию. Поэтому Иран не окажется в международной изоляции в связи с ударом и ответный удар Израиля по Ирану будет выглядеть именно как сознательная эскалация со стороны Израиля с дальнейшим повышением токсичности Израиля вне стран "золотого миллиарда". Иран же завоевал мусульманскую улицу и ныне упивается ролью главного защитника палестинцев на фоне торгашей и оппортунистов Эрдогана и бин Салмана. Именно Иран сделал так, что впервые за полгода на Сектор Газа не упала ни одна бомба. Ну и кадры ракет летящих по целям в Израиле над Аль-Аксой еще долгие годы будут в мейнстриме шиитской религиозно-политической пропаганды.

В целом, Иран решил свои задачи и теперь ход за США и Израилем.

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