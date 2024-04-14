Назван овощ, повышающий женское либидо

The Conversation пишет о свойствах свеклы, которая, по словам диетологов, является суперфудом благодаря своему богатому содержанию витаминов B и C, минералов, клетчатки и антиоксидантов. Нитраты из овоща преобразуются в организме в оксид азота, который способствует расширению сосудов, уменьшению воспаления и снижению давления.

Исследования подтверждают, что свекольный сок способен снизить артериальное давление при гипертонии, что может быть полезно для сердечно-сосудистого здоровья. Также отмечается, что регулярное употребление свеклы может немного повысить либидо у мужчин и женщин за счет улучшения кровообращения. Эксперименты показали, что свекла полезна для спортсменов благодаря своему положительному влиянию на выносливость.

Различные формы свеклы, включая сок, пищевые добавки и сырую свеклу, исследовались с целью выявить их полезные свойства. Большинство способов приготовления не снижают уровень антиоксидантов, хотя готовка в скороварке может привести к потере некоторых полезных веществ.