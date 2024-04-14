Девятиклассник распространял идеи коммунизма в частной школе, заполняя полку для буккроссинга трудами Энгельса, Маркса и Ленина

Учащийся 9-го класса одной из частных школ Москвы Максим Марков в течении всей четверти пропагандировал идеи коммунизма среди своих сверстников путем заполнения полки для буккроссинга книгами ведущих коммунистических мыслителей, которые парень взял из библиотеки своего отца – 61-летнего депутата Госдумы из КПРФ.

Как отмечает сам подросток, он поначалу достаточно спокойно относился к возникновению полки для буккроссинга, где каждый школьник мог взять с полки любую понравившуюся ему книгу и положить взамен ее свою. Однако после того, как там начала появляться такая антисоветская и антикоммунистическая литература, как «1984», «Доктор Живаго» и «Собачье сердце», парень решил заменить эти книги на «Капитал», «Апрельские тезисы», «Манифест коммунистической партии» и другие известные коммунистические произведения.

Вскоре деятельность 15-летнего активиста нашла отклик среди учащихся и учителей. Марков заметил, как на переменах и в столовых дети вместо привычных разговоров об учебе и видеоиграх, начали обсуждать классовую борьбу, прибавочную стоимость, диктатуру пролетариата и ролики Дмитрия Пучкова.

Тогда девятиклассник начал действовать более решительно: парень начал вкладывать в книги письменный призыв учащимся не писать сочинение по «Одному дню Ивана Денисовича» и вместо посещения урока литературы, на котором планировался тест по биографии Солженицына, провести возле стадиона собрание всех сочувствующих левому движению. Практически все старшеклассники, кроме отсутствовавших по причине болезни и детей депутатов от «Новых людей», пришли встретиться со своими единомышленниками.

На встрече Марков огласил программу минимум: выиграть выборы старост в каждом классе, продолжить агитационную работу среди молодёжи, добиться права собираться в актовом зале и петь каждое утро «Интернационал», помогать неуспевающим в учебе товарищам, а также программу максимум: ввести оплату за дежурство в столовых, убрать из программы литературы антисоветские произведения, предоставить место для последующих собраний и политических дебатов.

«Раньше политикой я не интересовался, но после того, как я благодаря буккроссингу прочел «Государство и революция», я понял, что средства труда находятся во владении ничего не производящих капиталистов и наша задача перейти к новой общественно-экономической формации. Начнём с нашей школы»,—заявил один из участников молодежного движения.

Однако столь бурная активность молодежи встретила сопротивление буржуазного руководства школы, которое вместо шага навстречу учащимся развернуло маховик репрессий. Вначале из школы убрали книжную полку для буккроссинга, а всем отсутствовавшим на уроке литературе ученикам были поставлены двойки в журнал. Также после отключения интернета сорвались и планировавшиеся политические дебаты: ребята не смогли перед выступлениями посмотреть видео левых блогеров, озвучивавших их позицию по заданному вопросу. Самому лидеру школьного коммунистического движения запретили посещать школу, пока родители не разберутся с его взглядами.

Сейчас в отсутствие своего лидера учащиеся обсуждают дальнейшую тактику: часть из них считают необходимым распространение коммунистических идей и в другие школы, тогда как другая фракция предлагает строить социализм в отдельно взятой школе.

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