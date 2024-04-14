Мнение: Как Россия будет расти экономически, миллионный штраф за спам и ужесточение рекламы кредитов

1. Мы с Кримсональтером провели очередное заседание Клуба Зелёной Свиньи. Обсуждали амбициозную программу русских экономистов, предполагающую ежегодный рост на 3,5% в течение следующих 10 лет. Ещё говорили про Спецоперацию, или, если быть более точным, про три костыля, на которых держится бессмысленное сопротивление наших европейских соседей. Потеря любого из этих трёх костылей может привести к быстрой капитуляции вражеской армии. Часть обсуждения экономического плана выкладываю сюда. Заседание целиком, равно как и остальные заседания клуба, можно посмотреть на Спонсоре (ссылка).

2. Спамеров в России теперь будут наказывать жёстче. Хотя, пожалуй, для массового спама предлагаемые меры наказания по-прежнему выглядят недостаточными (ссылка):



В Совете Федерации одобрили закон об ужесточении наказания за спам-звонки. Максимальный размер штрафов за подобные действия составит миллион рублей, сообщается на сайте Совфеда.

За распространение рекламы через «сети электросвязи» штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона. В свою очередь, должностные лица за подобные действия понесут ответственность в виде штрафов от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, одобренный Совфедом закон подразумевает ужесточение ответственности для кредитных и микрофинансовых организаций за рекламу кредитов и займов с нарушением российского законодательства. В случае отсутствия информации о полной стоимости кредитов сотрудники подобных организаций должны будут выплатить штрафы в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. В свою очередь, наказание для самих юрлиц при таком сценарии составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

В любом случае, главная проблема сейчас не в размере штрафа, а в том, что нет удобного механизма подачи жалобы на спам. Хотя, казалось бы, сделать раздел на сайте ФАС, чтобы туда можно было заливать записи телефонных разговоров со спамерами — дело совершенно нехитрое.

3. Депутаты Госдумы занимаются также и рекламой кредитов (ссылка):

В России предложили ужесточить требования к рекламе кредитов и займов. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым… <…>

По действующему закону «О рекламе» обязательно размещение в рекламе диапазона его полной стоимости при указании ставки по кредиту, а также всех условий, определяющих его полную стоимость. Авторы документа отмечают, что такая информация часто публикуется мелким, нечитаемым шрифтом. Это мешает восприятию потребителя и вводит его в заблуждение, отметили парламентарии.

Новый законопроект обязывает в такой рекламе призвать граждан к подробному изучению условий кредита на информационном ресурсе кредитора, а в радиопрограммах предупреждение «Изучите все условия кредита (займа)» должно длиться не менее трех секунд. Такие же требования по времени демонстрации предупреждения предлагается распространить на рекламу на телевидении, при кино- и видеообслуживании.

В визуальной рекламе ему должно быть отведено как минимум 5 процентов площади кадра или другого рекламного пространства. Еще не менее 7 процентов площади кадра предлагается отвести на фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» (или 5 секунд радиоэфира). «Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом», — считают авторы законопроекта.