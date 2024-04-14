 

Рупор кремлевской пропаганды: Национализация “крабовых королей”

14.04.2024, 19:28, Разное
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Национализация "крабовых королей"

Восемь дальневосточных рыбопромышленных компаний и один оператор такси по решению Арбитражного суда Приморского края перешли в собственность Росимущества, передает «Интерфакс» со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
В списке компаний «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», Приморская рыболовная компания и «Городское эко такси». Общая стоимость активов составляет 21,8 млрд руб.

21 марта Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры о взыскании 358,7 млрд руб. с рыбопромышленников Дальнего Востока.

Иск от Генпрокуратуры России о взыскании 358,7 млрд руб. к группе ответчиков поступил в суд 25 января.
Среди ответчиков по этому делу указан владелец крупных рыбодобывающих предприятий Олег Кан. Кан, называемый СМИ «крабовым королем», является создателем нескольких крупных рыбодобывающих предприятий. В феврале 2020 г. Хабаровский краевой суд заочно арестовал бизнесмена по делу об организации убийства в 2010 г. предпринимателя Валерия Пхиденко. 30 января 2024 г. гособвинение запросило для него 19 лет строгого режима по обвинению в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Бизнесмен находится в международном розыске. В прошлом году появились сообщения о его смерти, это следовало из реестра наследственных дел. Тогда защита назвала сообщения вбросом. При этом в марте этого года адвокаты сослались на этот реестр во время заседания.
На заседании 21 марта прокуратура назвала смерть бизнесмена инсценировкой. В Генпрокуратуре указали на отсутствие актов о регистрации смерти бизнесмена в ЗАГСах Сахалинской области и Санкт-Петербурга. Родственники Кана, обратил внимание представитель ведомства, также не обращались в органы ЗАГС.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2024/04/12/1031536-peredali-v-sobstvennost-gosudarstva – цинк

А что, так можно было?
Что-то случилось с эффективными собственниками?

Источник: Colonel Cassad


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