Мнение: Когда воронка уже закручивалась

А вот еще из 14 апреля, но уже 2014 года!

“В шаге от пропасти

Но вообще до того, как придется опасаться безвозвратного вбухивания миллиардов в черную дыру захваченного Донбасса – подступают и куда более актуальные опасения, о которых я писал в “Мифе №2”, про якобы отсутствие у Украины армии. Не хотел бы я столкновения с армией, пусть даже и “отсутствующей”!

Те, кто ожидают “легкой прогулки”, боюсь, сильно обломаются… хотя, естественно, обвинят во всем ЦРУ, Госдеп и пятую колонну. Ну и евреев, наверно.

Однако диванные полководцы сейчас буквально выпрыгивают из штанов – такие они боевитые. Составить бы из них армию и отправить ее на помощь “русским братьям”!

Хреново и на либеральном фланге. К примеру Мальгин, я вижу, тоже поддался истерии – требует, сидя у себя на вилле в Италии, “жестких зачисток” от украинской власти. Какие жесткие зачистки?! Дайте статус государственного русскому языку сначала; введите федерализацию! Если кто и после этого станет бузить – ну, понятно тогда, это те, кто хочет именно дестабилизации. Их уже можно будет “зачищать”. А сейчас “жесткость” приведет только именно что к ожесточению с обеих сторон! (2014)

“Ожесточение с обеих сторон” – это было сказано чертовски правильно! Ровно 10 лет назад…