 

Мнение: Когда воронка уже закручивалась

14.04.2024, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

А вот еще из 14 апреля, но уже 2014 года!

В шаге от пропасти
Но вообще до того, как придется опасаться безвозвратного вбухивания миллиардов в черную дыру захваченного Донбасса – подступают и куда более актуальные опасения, о которых я писал в “Мифе №2”, про якобы отсутствие у Украины армии. Не хотел бы я столкновения с армией, пусть даже и “отсутствующей”!
Те, кто ожидают “легкой прогулки”, боюсь, сильно обломаются… хотя, естественно, обвинят во всем ЦРУ, Госдеп и пятую колонну. Ну и евреев, наверно.
Однако диванные полководцы сейчас буквально выпрыгивают из штанов – такие они боевитые. Составить бы из них армию и отправить ее на помощь “русским братьям”!
Хреново и на либеральном фланге. К примеру Мальгин, я вижу, тоже поддался истерии – требует, сидя у себя на вилле в Италии, “жестких зачисток” от украинской власти. Какие жесткие зачистки?! Дайте статус государственного русскому языку сначала; введите федерализацию! Если кто и после этого станет бузить – ну, понятно тогда, это те, кто хочет именно дестабилизации. Их уже можно будет “зачищать”. А сейчас “жесткость” приведет только именно что к ожесточению с обеих сторон! (2014)

“Ожесточение с обеих сторон” – это было сказано чертовски правильно! Ровно 10 лет назад…

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Назван овощ, повышающий женское либидо

14.04 / Девятиклассник распространял идеи коммунизма в частной школе, заполняя полку для буккроссинга трудами Энгельса, Маркса и Ленина

14.04 / Мнение: Как Россия будет расти экономически, миллионный штраф за спам и ужесточение рекламы кредитов

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Национализация “крабовых королей”

14.04 / Кардиолог Концедайло рассказала, как правильно измерять артериальное давление

14.04 / Актриса Электротеатра «Станиславский» Головина умерла в возрасте 49 лет

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Это действительно больно

14.04 / У берегов Румынии найден морской дрон с американскими и советскими деталями

14.04 / Россия разорвёт договор аренды Сайменского канала с Финляндией

14.04 / Тренды блузок на весну-лето: модные тенденции и самые актуальные модели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика