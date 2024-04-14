 

Актриса Электротеатра «Станиславский» Головина умерла в возрасте 49 лет

14.04.2024, 18:50, Разное
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В ночь на 14 апреля умерла замечательная актриса Электротеатра «Станиславский» Инна Головина. Театр рассказал о её уходе на своем сайте. Головина вела нелегкую борьбу с неизвестным тяжелым заболеванием в последние годы. Руководство организации выразило глубокие соболезнования семье, отметив её вклад как актрисы, коллеги и личности.

Инна Головина окончила театральный факультет Саратовской консерватории и отработала несколько лет в театрах Саратова и Краснодара, прежде чем перебраться в Москву. Там она завершила обучение в ВГИКе и в сентябре 2003 года присоединилась к Театру имени К. С. Станиславского.


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