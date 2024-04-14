 

У берегов Румынии найден морской дрон с американскими и советскими деталями

14.04.2024, 17:40, Разное
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В Черном море возле Румынии обнаружили необычный морской дрон, который воплощает в себе как советские, так и американские технологии.

Румынское поисково-спасательное судно Artemis 3 апреля обнаружило перевернутое плавсредство в 20 милях к востоку от Тузлы. Эксперты выяснили, что это морской ударный беспилотник, созданный на основе жестко-надувной лодки AM-800 с алюминиевым корпусом, произведенной компанией Silver Ships в Алабаме. Однако необычность его размеров делает его уязвимым, но мощность вооружения компенсирует это.

Известно, что на дроне установлена боевая часть от советской противокорабельной ракеты П-20 “Термит”, что указывает на его возможное украинское происхождение. Некоторые источники предполагают, что он принадлежит Украине, учитывая американский корпус. Однако существует также версия о его возможном российском происхождении, учитывая наличие ракет “Термит” как у России, так и у Украины.


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