Мнение: Проблема советских памятников, или почему их надо собрать в Ленинленды

Сносить памятники, конечно, варварство. Нет оправданий уничтожению воинских памятников большевиками, которые после прихода к власти уничтожали их массово, пытаясь заменить русских героев своими, революционными героями.

Коммунисты снесли и отправили в переплавку Колонну Славы, сооружённую из захваченных турецких пушек в 1886 году (ссылка).

Снесли Красные Ворота, возведённые Петром I в честь победы в Полтавской битве, заодно снесли и расположенную рядом знаменитую церковь, в которой был крещён Михаил Лермонтов (ссылка).

Разграбили и превратили в свалку Владимирский Собор, в котором была расположена усыпальница Павла Нахимова и других русских адмиралов (ссылка).

Разорили мемориальное братское кладбище героев Великой войны (ссылка).

Уничтожили памятник героям войны в Вязьме (ссылка).

Взорвали для выполнения плана по сдаче металлолома чугунную склеп-часовню над могилой Багратиона, останки «царского генерала» выбросили в поле (ссылка).

Осквернили могилу атамана Платова, основателя Новочеркасска. Памятник атаману сняли с постамента и переплавили на подшипники, а на его постаменте разместили памятник Ленину (ссылка 1, ссылка 2).

В трогательном единодушии с поляками снесли все памятники генералу Скобелеву, освободителю Болгарии, герою Русско-турецкой войны (ссылка).

Разрушили памятник Архипу Осипову, подорвавшему себя вместе с пороховым погребом во время героической обороны Михайловского укрепления (ссылка).

Наконец — чтобы не продолжать грустный список утраченных памятников до бесконечности — следует вспомнить варварски взорванный Храм Христа Спасителя, храм-памятник, возведённый в честь победы в Отечественной войне 1812 года (ссылка).

Причины, по которым советское руководство сносило имперские памятники, очевидны. Во-первых, новые власти были идейными варварами, гордящимися своим происхождением «из низов». Уважение к памятникам русским воинам коммунисты считали нелепой условностью старого мира, буржуазным предрассудком, суеверием.

Во-вторых, коммунисты были в России оккупантами и, как всякие последовательные оккупанты, они стремились подавить культуру захваченной страны, чтобы заменить её своей собственной. Аналогичные процессы мы наблюдаем сейчас в республиках бСССР, где новые власти последовательно уничтожают всё русское и советское, вплоть до памятников Пушкину, чтобы мощная культура нашей империи не вытесняла хилые ростки выращенных в немецких пробирках местных «культур».

Так как мы, в отличие от большевиков и от элит части республик бСССР, не являемся оккупантами, сносить памятники прошлых эпох было бы с нашей стороны странно. Российская Империя и СССР — наша история: в интересах русского народа её беречь и уважать.

Вместе с тем, есть два обстоятельства, которые в ряде случаев делают снос советских памятников оправданным.

1. Хоть коммунисты и были частью русской истории, однако ставить памятники оккупантам, осознанно эту самую историю уничтожавшим — занятие странное. Мы же не ставим памятников хану Батыю, хотя он в 13-м веке провёл первую перепись населения на Руси — достижение, сравнимое по масштабности с ГОЭЛРО. Столь же нелепо и существование памятников Ленину со Сталиным: они могут быть русскими по паспорту, языку и происхождению, но они принципиально антирусские по своей идеологии и своим делам.

История Советской России делится на два этапа. Первый этап, 1917-1953, был оккупационным: Ленин и Сталин руководствовались интересами своей партии, уничтожали русскую культуру, отрезали большие куски от России, проводили политику коренизации и откровенно угнетали русский народ. На втором этапе, 1955-1991, русский народ переварил и интегрировал слабую культуру красных оккупантов, так что Хрущёв, Брежнев и последующие генсеки были уже нормальными русскими правителями — со своими достоинствами и недостатками, но всё же именно руководителями России, а не космополитичными фанатиками марксизма-ленинизма.

2. Начиная с определённого количества памятники перестают быть памятниками и становятся или инструментом пропаганды, или культовыми объектами. В Петербурге, например, один памятник Екатерине II, один памятник Николаю I, два памятника Александру III, ноль памятников Хрущёву, ноль памятников Брежневу. И при этом… 100 (!) памятников Ленину. Очевидно, что один памятник Екатерине II и сто памятников Ленину — явления в корне различные. Памятник императрице — русская историческая память о нашем славном прошлом. Памятники Ленину — объекты культа враждебной религии марксизма-ленинизма.

Выше в посте я обрисовал текущую ситуацию с советскими памятниками вождям, стараясь оставаясь при этом в границах разумной нейтральности. Однако если вопрос «Кто виноват?» ясен, то на вопрос «Что делать?» существует множество ответов, выбрать из которых правильный сложно.

С точки зрения исторической справедливости, памятники Ленину следовало бы свести камазами на свалки. Во-первых, это не наш герой, это оккупант-опустошитель, причинивший нашему народу немало зла. Во-вторых, сам Ильич на нашем месте, как мы знаем, не колебался бы ни минуты. В-третьих, предметы деструктивного культа нам не нужны — особенно в нынешней ситуации, когда этот культ набирает такую силу на Западе, с которым мы связаны единым информационным полем через интернет.

Вместе с тем, политика — искусство возможного. Надо учитывать и предрассудки значительной части русского общества, принципиально не желающей учить историю, и менталитет наших китайских друзей, которые сейчас исповедуют реформированный марксизм, то есть классический прагматичный капитализм под вывеской переходного этапа к коммунизму.

Исходя из этого, я бы поступил так.

1. Поголовье памятников Ленину я бы сократил до разумного, кардинально уменьшив количество статуй и бюстов на площадях. В Петербурге, к примеру, вполне достаточно одного памятника Ленину: пусть эксперты выберут самый художественно ценный, а остальные надо решительно убирать. Освободившиеся постаменты можно заполнить памятниками, которые Ленин и Сталин разрушили в годы своего правления, памятниками незаслуженно «пропущенных» правителей России и СССР, а также памятниками героям СВО.

2. Лишние 99 памятников Ленину, равно как и памятники всяким революционным головорезам, я бы собрал в специальный развлекательный парк — Ленинленд, по типу Диснейленда. Этот парк я разбил бы на окраине Петербурга, сделал бы удобный проезд к нему. Там же я разместил бы действующие реконструкции советских магазинов с советским ненавязчивым сервисом, выставку советских автомобилей и тому подобный антураж. Основной массив аниматорш парка я бы нарядил в стильные костюмы советских пионервожатых, однако также я добавил бы в ряды аниматоров колхозников, фарцовщиков, красноармейцев и свирепых нквдэшников в чёрных воронках. Разумеется, везде были бы ларьки, чтобы турист мог купить комсомольский значок, будёновку и подарочное издание «Капитала».

3. Мумию Владимира Ильича я бы также перенёс в Ленинленд, однако не в наш, петербургский, а в московский, в реплику Мавзолея. Оригинальный Мавзолей я бы оставил на Красной Площади в неизменном виде: во время Парада Победы в 1945 наши доблестные воины бросили к подножию Мавзолея знамёна разбитых гитлеровских соединений, так что Мавзолей стал частью истории России и должен теперь оставаться там, где стоит. Разумеется, традицию драпировать вывеску «Ленин» на время праздников также следует сохранить: ритуальная драпировка показывает, что Россия уважает историю, но при этом не разделяет больше антироссийские ценности марксизма.

Напоследок повторю ещё раз: если описать текущую ситуацию можно сухим языком фактов — «один памятник Николаю I, сто памятников Ленину» — то вариантов выхода из нынешней нездоровой ситуации можно предложить много. Пока что мне кажется самым разумным, хоть и довольно сложным с политической точки зрения, план по выносу избыточных советских символов в отдельные резервации, в Ленинленды. Вместе с тем, любую другую идею по восстановлению культурной нормы я также готов как минимум рассмотреть.