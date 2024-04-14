 

В КНР владельцы видеокарт RTX 4090 потеряли гарантии на ремонт в силу санкций

14.04.2024, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Из-за введенных санкций владельцы видеокарт RTX 4090 в Китае лишились гарантии на ремонт, также данные видеоускорители и другая продукция от ведущих производителей были запрещены к экспорту в страну. Эта мера также затронула сервисное обслуживание.

Пользователи в Китае, столкнувшиеся с серьезными поломками дорогих моделей видеокарт Nvidia, например, GeForce RTX 4090, больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт в рамках гарантии. Вместо этого им приходится отправлять устройства на Тайвань к вендорам, таким как Nvidia, Asus, MSI, Gigabyte и другим, но из-за санкций они не могут получить свои видеокарты обратно. Вместо этого им возвращают деньги, которых может просто не хватить на покупку аналогичной видеокарты ввиду роста цен на нее в Китае.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Судья, снявший санкции с Фридмана и Авена, 10 лет получал повышенный кешбэк в «Альфа-банке»

14.04 / Омский «Авангард» подпишет контракт с олимпийским призером из Канады Веем

14.04 / Как выбрать наряд пышной женщине для торжественного случая: модные тренды, отлично корректирующие фигуру

14.04 / Москвичей переселят на Марс по программе реновации

14.04 / Бой между Чендлером и Макгрегором состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303

14.04 / Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить днепровской водой

14.04 / Хабиб Нурмагомедов сообщил, что чемпион UFC Махачев договорился о новом бое

14.04 / Лукашенко распорядился арестовать директора Минского тракторного завода, не сумевшего наладить производство белорусских ракетных двигателей

14.04 / Байден заявил, что США не будут участвовать в операциях против Ирана

14.04 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет подвигу “300 запорожцев”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика