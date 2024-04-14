В КНР владельцы видеокарт RTX 4090 потеряли гарантии на ремонт в силу санкций

Из-за введенных санкций владельцы видеокарт RTX 4090 в Китае лишились гарантии на ремонт, также данные видеоускорители и другая продукция от ведущих производителей были запрещены к экспорту в страну. Эта мера также затронула сервисное обслуживание.

Пользователи в Китае, столкнувшиеся с серьезными поломками дорогих моделей видеокарт Nvidia, например, GeForce RTX 4090, больше не могут рассчитывать на бесплатный ремонт в рамках гарантии. Вместо этого им приходится отправлять устройства на Тайвань к вендорам, таким как Nvidia, Asus, MSI, Gigabyte и другим, но из-за санкций они не могут получить свои видеокарты обратно. Вместо этого им возвращают деньги, которых может просто не хватить на покупку аналогичной видеокарты ввиду роста цен на нее в Китае.