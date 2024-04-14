 

Судья, снявший санкции с Фридмана и Авена, 10 лет получал повышенный кешбэк в «Альфа-банке»

14.04.2024, 13:33, Разное
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После вынесения судом ЕС в Люксембурге решения об отмене персональных санкций в отношении Петра Авена и Михаила Фридмана американская газета The New York Times опубликовала статью-разоблачение, посвящённую коррупции среди высших служителей европейской фемиды.

По данным издания, только судья Жак Рене Заммит, аннулировавший санкции против российских предпринимателей, получил в качестве кешбэка от «Альфа-банка» в прошлом году почти 1,2 млн евро.

– Суммарно за последний год русские потратили на подкуп судей и чиновников ЕС не менее 100 миллионов евро, причём особо этого не скрывая. Кто-то из евродепутатов читал лекции в Zoom и получал за каждую по 100 тысяч, а Заммит пользовался кешбэком от русского банка, – пишет издание.

Сам судья на вопрос журналистов призвал «не спекулировать на очередной газетной утке» и заверил общественность, что действовал в точном соответствии с законодательством ЕС.

– Я свободный человек в свободной стране и имею полное право сам выбирать банк, в котором обслуживаюсь. В «Альфе» хорошие условия и поддержка, а то, что он под санкциями, я не знал. Но программа кешбэка там завершилась, поэтому счёт в ближайшее время в этой организации я закрою, – сказал Жак Рене Заммит.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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