Хабиб Нурмагомедов сообщил, что чемпион UFC Махачев договорился о новом бое

Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC, поделился в соцсетях ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева. По его словам, дата боя уже определена, но имя соперника пока остается загадкой.

Ранее, 10 января, сам Махачев объявил о предстоящем бою, назначив дату и определив соперника. По информации от действующего чемпиона UFC в легком весе, поединок запланирован на 8 июня, а его противником станет Джастин Гейджи.

Махачев, проведя 26 боев в своей карьере, одержал 25 побед и потерпел лишь одно поражение. Он занимает лидирующие позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.