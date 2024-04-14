 

Хабиб Нурмагомедов сообщил, что чемпион UFC Махачев договорился о новом бое

14.04.2024, 9:50, Разное
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Хабиб Нурмагомедов, бывший чемпион UFC, поделился в соцсетях ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева. По его словам, дата боя уже определена, но имя соперника пока остается загадкой.

Ранее, 10 января, сам Махачев объявил о предстоящем бою, назначив дату и определив соперника. По информации от действующего чемпиона UFC в легком весе, поединок запланирован на 8 июня, а его противником станет Джастин Гейджи.

Махачев, проведя 26 боев в своей карьере, одержал 25 побед и потерпел лишь одно поражение. Он занимает лидирующие позиции в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.


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