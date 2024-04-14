La Nouvelle Tribune – Европа продолжает зависеть от российского СПГ

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Европейские страны не могут отказаться от сжиженного природного газа из РФ из-за ограниченных возможностей других поставщиков, пишет La Nouvelle Tribune. Кроме того, многие страны связаны контрактными обязательствами и вынуждены поддерживать стабильные торговые отношения с Москвой.



AP

Несмотря на продолжающиеся попытки найти альтернативу, Европа по-прежнему сильно зависит от импорта российского СПГ, пишет La Nouvelle Tribune.

Проблемы в достижении энергетической автономии возникли из-за ограниченных возможностей других ключевых поставщиков на фоне растущего спроса.

Больше всего сжиженный газ из РФ закупают во Франции, Бельгии и Испании, причём последняя не демонстрирует ни малейшего намерения диверсифицировать поставки из-за договорных ограничений.

Желание политиков положить конец зависимости от Москвы сталкивается с реальностью, которая вынуждает по крайней мере в краткосрочной перспективе поддерживать стабильные торговые отношения.