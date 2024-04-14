 

La Nouvelle Tribune – Европа продолжает зависеть от российского СПГ

14.04.2024, 6:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Европейские страны не могут отказаться от сжиженного природного газа из РФ из-за ограниченных возможностей других поставщиков, пишет La Nouvelle Tribune. Кроме того, многие страны связаны контрактными обязательствами и вынуждены поддерживать стабильные торговые отношения с Москвой.


AP

Несмотря на продолжающиеся попытки найти альтернативу, Европа по-прежнему сильно зависит от импорта российского СПГ, пишет La Nouvelle Tribune.

Проблемы в достижении энергетической автономии возникли из-за ограниченных возможностей других ключевых поставщиков на фоне растущего спроса.

Больше всего сжиженный газ из РФ закупают во Франции, Бельгии и Испании, причём последняя не демонстрирует ни малейшего намерения диверсифицировать поставки из-за договорных ограничений.

Желание политиков положить конец зависимости от Москвы сталкивается с реальностью, которая вынуждает по крайней мере в краткосрочной перспективе поддерживать стабильные торговые отношения.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Британский профессор – Израиль провоцирует Иран, втягивая западных союзников в конфликт

14.04 / Экс-советник Пентагона – захват иранцами корабля — это лишь первый шаг возмездия Израилю

13.04 / RTÉ – в ВСУ пожаловались на обострении ситуации на фронте и превосходство российской армии

13.04 / Американский генерал в отставке – при Байдене США раз за разом утрачивали свой потенциал сдерживания

13.04 / Трамп – у нас президент, который не знает, какого чёрта он творит

13.04 / Daily Mail – Британия планирует эвакуацию с Ближнего Востока в «стиле Дюнкерка»

13.04 / Ставка на дроны — США и Китай толкают мир к новой гонке вооружений

13.04 / «Кто поставляет оружие, хочет войны», — лидер оппозиции в Тюрингии в эфире Die Welt выступил за прекращение вооружения Украины

13.04 / Война в Украине привёл к спаду в мировой торговле

13.04 / От одной аварии к другой — The Hill о тяжёлом положении военно-морских сил НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика