 

Британский профессор – Израиль провоцирует Иран, втягивая западных союзников в конфликт

14.04.2024, 5:00, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Еврейское государство подталкивает Британию и США к участию в ещё одном крупном ближневосточном конфликте, заявил в интервью Sky News профессор международных отношений в Лондонской школе экономики Фаваз Гергес. По его словам, Тель-Авив годами пытался спровоцировать Тегеран, который всё это время отчаянно стремился избежать конфронтации.


AP

Великобритания и США рискуют стать участниками ещё одной крупной ближневосточной войны. С таким предупреждением в интервью Sky News выступил профессор международных отношений в Лондонской школе экономики Фаваз Гергес.

«Это искусственный кризис. Военный кабинет Биньямина Нетаньяху решил спровоцировать Иран, покуситься на его суверенитет, атаковать иранское консульство в Сирии и убить нескольких высокопоставленных командиров», — подчеркнул эксперт.

По его словам, власти еврейского государства на протяжении многих лет «саботировали» исламскую республику. В то же время Тегеран, напротив, «отчаянно» стремился избежать конфронтации с Израилем и США. 

Потенциальные обмены ударами между Ираном и Израилем приведёт к росту кровопролития. «Сама война обостряется на нескольких театрах боевых действий и, по сути, грозит втянуть США и Великобританию в ещё один крупный конфликт на Ближнем Востоке», — подчеркнул профессор.

 


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