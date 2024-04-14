 

Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет подвигу “300 запорожцев”

14.04.2024, 3:42, Разное
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Спустя 10 лет после этой фотографии, 80% территории Запорожской области находится в составе России, а еще примерно 20% оккупирована ВСУ.
Так что подвиг "300 запорожцев" был не напрасен. Когда город будет освобожден от нацистской оккупации, там несомненно будет поставлен памятник в честь подвига запорожцев, не побоявшихся 10 лет назад сказать свое нет наступающему украинскому нацизму.

Помним героев Запорожья.

Источник: Colonel Cassad


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