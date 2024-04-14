Мнение: «Гонка аистов», хайтек-демография и целевая поддержка «ортодоксов»

1. В некоторых случаях денежное стимулирование рождаемости очень даже работает. Вот забавная история, которая произошла в Канаде около века назад (ссылка):



Чарльз Венс Миллар при жизни был финансистом и адвокатом. Известность к этому канадцу пришла лишь после смерти, когда было обнародовано его странное завещание. Посмертная шутка Миллара поспособствовала рождению как минимум трёх десятков детей, а также показала, что лёгкие деньги способны заставить отказаться от своих убеждений кого угодно.

Миллар умер в городе Торонто в октябре 1926 года. Говорят, он был большим шутником: например, пару раз просто раскидывал деньги по улице и наблюдал, как прохожие пытаются «незаметно» распихать их по карманам.

Ничем больше не прославившись за свою жизнь, он бросил вызов не только собственным родственникам и знакомым, но и всему городу. Чарльз Миллар преследовал нехитрую цель: показать, что купить или продать можно в этом мире практически всё, в том числе и то, что за деньги вроде как не покупается.

У Миллара не было ни детей, ни других прямых наследников, потому имуществом он имел право распоряжаться по собственному усмотрению. Немного денег получили даже некоторые сотрудники его компании, в отличие от дальних родственников, оставленных почти ни с чем.

…

Свой роскошный летний особняк на Ямайке Миллар оставил трём самым скандальным коллегам, ненавидевшим друг друга. Условия, указанные в завещании не предусматривали какой-либо раздел дома: его разрешалось продать лишь после смерти всех троих. В итоге оказалось, что жадность сильнее личной неприязни: все трое много лет прожили под одной крышей.

…

В завещании был и ещё один пункт, по сравнению с которым коварство предыдущих просто меркло. В последнем пункте завещания речь шла о 500 тысячах долларов. Эту солидную сумму Чарльз Миллар обещал передать той жительнице Торонто, которая за первые 10 лет после его смерти сможет родить больше всех «законных» детей, то есть женщина должна состоять в браке и рожать только от одного мужчины. Естественно, результат должен быть подтверждён соответствующими документами.

Итак, завещание опубликовали на первых страницах местных газет. Начались множественные судебные разборки. Родственники, которых Миллар не «упомянул» в завещании, пытались опротестовать его волю, обратившись к властям штата Онтарио. Только вот недаром Чарльз Миллар работал адвокатом более 45 лет. Он предусмотрел все нюансы и исключил возможные лазейки. За все 10 лет никто не смог оспорить содержание его завещания. <…>

Имена победительниц были оглашены в октябре 1936 года. Их оказалось четыре: Кэтлин-Эллин Нагль, Изабель-Мари Маклин, Анна-Катрин Смит, Люси-Алис Тимлек. Каждая родила по девять детей и получила по 125 тысяч долларов.

Мнения критиков, наблюдавших за «гонкой аистов» и её результатами, резко разделились. Некоторые считали Миллара благодетелем, поднимавшим рождаемость, другие же сомневались: а благую ли цель преследовал покойный? <…>

В каком-то смысле Миллар стал «отцом» 36 детей. <…> …матери-победительницы, получившие деньги, распорядились ими грамотно: дали образование всем детям улучшили жилищные условия семьи.

Желающие могут сами подсчитать, скольким миллионам сегодня соответствуют 500 тысяч канадских долларов столетней давности. Вероятно, эту цифру следует умножить в 20-30 раз, судя по уровню инфляции в соседних с Канадой США. Также замечу, что детей появилось никак не 36. Во-первых, надо вычесть из этой оравы тех, кто появился бы на свет в любом случае, независимо от завещаний взбалмошных адвокатов. Во-вторых, надо добавить тех, кого произвели на свет менее плодовитые участники гонки, породившие, допустим, трёх, пятерых или девятерых детей.

2. Блогер Genby полагает, что искусственные матки, об изобретении которых сегодня многие мечтает, не помогут решить демографическую проблему (ссылка):



…прочитал довольно точное рассуждение об искусственных матках (ИМ):

“Отдельные технооптимисты верят, что изобретение искусственной матки решает проблему гарантированной массовой депопуляции. Они, по-видимому, не обращают внимания на тот факт, что 9 месяцев беременности — лишь первые несколько процентов временного отрезка, в течение которого родители должны будут заботиться о своем чаде. 2) Пример Швейцарии крайне показателен. Уровень жизни неимоверно высокий: подушевой номинальный ВВП и подушевой ВВП по ППС составляют $98 800 и $88 000 (для сравнения, в России $13 000 и $35 300). Таким образом, при уровне дохода обычной швейцарской семейной пары сотни миллионов людей во всем мире могут рассматриваться как недорогие суррогатные материи. Но вместо демографического ренессанса СКР граждане страны обвалились до уровня Японии. “

Могу добавить.

На самом деле сверхвысокий подушевой ВВП означает и сверхвысокие расходы на детей. Тем же нянькам придется отдавать 40 евро в час, это те же 86400 евро в год при условии 8 часового рабочего дня, 365 дней в году.

Своего жилья у швейцарцев почти нет. К примеру, 85% населения из 900 тысячного кантона Базель снимают жилье. <…> То есть к тратам прибавляется еще и аренда по сверхценам. Где однушка без мебели стоит 1000 евро в месяц.

Ну а траты на искусственную матку изначально будут выше чем на суррогатную мать. И даже если технология полностью войдет, по цене она все равно будет выше суррогатной матери, поскольку выше наблюдение высококлассных специалистов.

Единственное, что может сделать искусственная матка, это немного снизить цену на суррогатное материнство. Потому что часть клиентов уйдет к ней.

Так что изобретут ИМ или нет, она никак не повлияет на рождаемость.

Полагаю, влияние всё же будет заметным: медицинские проблемы у многих пар никто не отменял. Однако замечу, что пока что речь идёт скорее о научной фантастике, чем о реальной технологии. Пока что мы так же далеки от пробирочных детей, как и от межзвёздных гипердвигателей, например.

3. Блог инженера-нефтяника пишет про возможное решение проблемы низкой рождаемости в России (ссылка):

…можно использовать опыт Израиля. Это одна из немногих развитых стран, где приличная рождаемость. СКР у светских евреев не выше европейского – 1,68. У консервативных евреев он уже велик – 2,67, а вот в среде харедим (ультра-ортодоксы и ортодоксы) просто зашкаливает – 5,33 на женщину (данные 2021 года). Это уже уровень стран Черной Африки типа Нигера.

Примечательно, что сами светские евреи их недолюбливают, даже районы, в которых они проживают называют черными, хе-хе. Не любят их за то, что они не работают, дети учатся только в хедере, считается, что они нахлебники. Но при этом правительство всячески поддерживает их. Думаю потому, что Израиль находится в окружении арабского мира, который их не любит, это еще мягко говоря. И понимает, что если население будет сокращаться – их сотрут с лица земли. И никакая Америка им не поможет. “Война маток” – этот термин используется даже не маргинальными еврейскими политиками.

При этом не стоит думать, что харедимы живут исключительно замкнуто.

Для государства Израиль они ценны не только как люди, самая главная выгода заключается в том, что определенная часть из них обязательно выходит из их среды и социализируется, превращаясь в полноценных граждан. Это только после создания Израиля они жили замкнутой общиной. А сейчас определенная часть из них меняет шапку-штраймл и лапсердак на военную форму, бреют пейсы и проходят военную службу, со временем происходит социальная адаптация с превращением в консервативных иудеев или вообще светских евреев. Поэтому страшилки, что ортодоксы вскоре составят свыше 80 процентов населения, которыми пугали еще в прошлом веке, не соответствуют реальности. На деле их число не превышает 20 процентов. А вот процент “вымыва” из среды ортодоксов увеличился до 12-18%. То есть это своеобразный демографический резерв государства.

Поэтому в России, думаю,вполне возможно провести социальный эксперимент и взять под особую опеку государства консервативное и религиозное население.

Тех людей, которые изначально нацелены на деторождение. И оказывать им всякую помощь, как материальную, так и моральную. У нас не Израиль и таких людей не так уж и много. Деньги для них не являются главной ценностью, для них главное – вера и жить они будут по заповедям. Соответственно рождаемость будет высокой, деньги для них не стимул, а инструмент сохранения более-менее приличного уровня жизни. Уверен, что их численность будет расти.

Понятное дело, что будут недовольные. Но эти люди бывают хоть чем-нибудь довольны? У многих в голове просто дикая каша, сначала они убеждают всех, какие они принципиальные чайлд-фри, не хотят плодить нищету, не любят детей, и при этом требуют, чтобы выгнали всех мигрантов. Хотя это напрямую связанные вещи, но логика – это явно не сильная их сторона. Кстати, облагать их дополнительным налогом за принципы – это была бы тоже неплохая идея.

Я понимаю, что мое предложение вряд-ли поддержат.

И уж тем более примут на вооружение. Но я не вижу пока никаких вариантов для решения демографической проблемы в нашей стране. Боюсь, что их не видят и другие, иначе бы получили Нобелевскую премию.

Как вам такое предложение и что вы думаете по поводу демографического кризиса и путей выхода из него?

Лично я полагаю, что традиционные ценности — это хорошо, это правильный путь. Однако также я полагаю, что Израиль — безнадёжно заблудшее государство, судьба которого стараниями сионистов висит сейчас на волоске. Брать пример с Израиля в чём бы то ни было я бы не рисковал.