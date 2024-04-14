 

Экс-советник Пентагона – захват иранцами корабля — это лишь первый шаг возмездия Израилю

14.04.2024, 0:30, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Иран, по имеющейся информации, захватил в Ормузском проливе грузовое судно, предположительно принадлежащее израильской компании, пишет France 24. Экс-советник Пентагона Жасмин Эль-Гамаль заявила, что, скорее всего, это лишь первый шаг возмездия Тегерана за недавний удар Израиля по иранскому консульству в Сирии.

Подробнее эту новость мы обсудим с нашей гостьей Жасмин Эль-Гамаль, политическим аналитиком и бывшим советником Пентагона по Ближнему Востоку. Большое спасибо за участие в нашей программе на канале France 24. Давайте перейдём к ответам на вопросы.

Буквально только что мы узнали о том, что иранское судно* атаковало, точнее взяло под свой контроль грузовое судно, находившееся в Ормузском проливе. Что же нам на данный момент известно об этой ситуации, о которой сообщают иранские информагентства? Есть ли у нас какая-то информация о том, что происходит и какой сигнал всё это отправляет, особенно в текущей обстановке?

ЖАСМИН ЭЛЬ-ГАМАЛЬ, бывший советник Пентагона: Большое спасибо, что пригасили. Как вы и сказали, иранцы, по имеющейся информации, в Ормузском проливе высадились на борт одного из судов.  

Это судно шло под португальским флагом, но, по словам иранцев и по сообщениям Al Arabiya, оно связано с компанией, принадлежащей израильтянам. Предположительно, это и стало для иранцев причиной для высадки на борт. Они сделали это в отместку или же, возможно, в качестве одной из ответных мер на израильских удар по иранскому генералу, находившему в консульстве (Ирана. — ИноТВ) в Сирии.

События всё ещё продолжают развиваться. По сети гуляет видео, на котором запечатлено, как иранцы высаживались на судно с вертолёта. Насколько мне известно, подлинность этого видео пока не подтверждена. Но, как и следовало ожидать… По-моему, мы с вами говорили об этом не далее, как вчера, когда обсуждали возможность иранского возмездия. Тогда же мы отметили, что его следует ожидать. И это, похоже, потенциально всего лишь первый шаг из возможной серии шагов против Израиля и израильских интересов в регионе.

Дата публикации 13 апреля 2024 года.

* так сказано в оригинале (прим. ИноТВ)


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