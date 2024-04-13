 

RTÉ – в ВСУ пожаловались на обострении ситуации на фронте и превосходство российской армии

13.04.2024, 23:22, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Главком вооружённых сил Украины Александр Сырский заявил о заметном ухудшении ситуации на восточном фронте. Он также признал, что российские войска превосходят украинскую армию по вооружению и численности, пишет RTÉ.


AP

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о заметном ухудшении ситуации на восточном фронте. Он также признал, что российские войска превосходят украинскую армию по вооружению и численности, передаёт RTÉ.

Генерал отметил, что наступление на украинские позиции «значительно усилились» после президентских выборов в России. Он добавил, что принимаются решения «по усилению наиболее проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО».

«Вновь встал вопрос о достижении технического превосходства над противником в высокотехнологичных вооружениях», — заявил Сырский. «Вторая серьёзная проблема — повышение качества подготовки личного состава, особенно пехотных подразделений, чтобы они могли максимально использовать все возможности военной техники и западного вооружения», — отметил он.


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