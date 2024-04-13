Мнение: «Российская газета» и подшипники, завод станков под Петербургом и личный ремонтный цех

1. Наши СМИ во многом остаются ненашими, прозападными в своей основе и по своему духу. Рассказывать про достижения России они готовы, но только по приказу сверху или за деньги, на правах рекламы. Телеграм-канал «Сделано у нас» приводит видеозапись характерной реплики заместителя главного редактора «Российской газеты» из её выступления на Московском экономическом форуме-2024 (ссылка):



Постараюсь очень кратко, тезисно, и скорее даже месседж для тех представителей компаний, [которые здесь собрались]”: всё, что вы транслируете, интересно только вам, к сожалению. Людям нужен простой, интересный и доступный контент. Тот, который касается в первую очередь их. Все вот эти успешные… Поднимите руку, кому в жизни интересны подшипники? [В зале, по-видимому, подняли руки.] Это профессиональное. Вот мне подшипники не интересны.

2. В современной России быстро развивается не только отрасль электроники, но и станкостроение (ссылка):



В Санкт-Петербурге стартовал проект строительства завода по производству металлорежущих станков. Это одно из первых предприятий в отрасли за несколько десятилетий, сообщает издание «РБК Петербург».

Предприятие «Форт» АО «Балтийская промышленная компания» обзавелось статусом резидента Особой экономической зоны от Комитета по промышленной политике 9 апреля. На заводе будут создавать станки для космической отрасли, авиации и машиностроения.

Планируется завершить строительство за два года. В проект собираются инвестировать более 7 миллиардов рублей.

«Российских станков катастрофически не хватает машиностроителям, так что мы уверены, что вся наша продукция будет уходить влет. А в связи с тем, что новых крупных станкостроительных заводов в РФ в последние годы не появилось, речь о серьезной конкуренции среди российских станкостроителей не идет. Мы расширяем долю исключительно за счет иностранных поставщиков», – заявил генеральный директор предприятия Юрий Чуркин.

На производстве будут задействованы готовые разработки. К примеру, два вида трехосевых фрезерных обрабатывающих центров, которые собирают на заводе «Саста» в Рязанской области.

Обратите внимание: промышленники переходят не на китайские станки, а на русские. Если бы русские станки были плохими, то немецкое и японское оборудование меняли бы на китайское, которое давно уже на равных конкурирует с западными образцами. Однако русские станки объективно не уступают китайским. Раньше агитационная кампания против русских станков велась прикормленными инженерами, живущими на взятки от западных производителей. Теперь, в эпоху санкций, ругать русские станки нет смысла: китайцы платят взятки очень редко. А если надежды на взятку всё равно нет, так почему бы не выбрать и российский станок, который имеет ряд преимуществ перед иностранными аналогами?

3. Блогер random_brain пишет в комментариях (ссылка):

“Меня часто спрашивают”(тм) как выглядела бы Россия без советской оккупации. Подразумевая русофобские положения советской идеологии, что русские — какие-то особенно дегенеративные жители планеты Земля, без комиссарского сапога [сзади] и пули в затылке не сумевшие бы освоить то, что освоила вся остальная планета без голодоморов, массовых расстрелов, рабства в городах и крепостничества в деревнях.

Вот американский буржуй в одно лицо и не особо торопясь занимается ремонтом тяжёлой техники:

Вот другой американский кулак в одно лицо приобретает задёшево и восстанавливает до работоспособного состояния различную технику для работы на своей земле:

Секрет успеха прост — обеспеченность инструментом и станками, что достигается доступностью массового инструмента и вторичным рынком станков и техники. Постепенно зарабатывая, докупая необходимое и доводя это всё до рабочего состояния, клятый буржуй создаёт фактически целый завод или ремонтный цех, который может работать под управлением всего одного человека и эффективно делать работу, причём по первому примеру ясно, что его работа в итоге обходится заказчику дешевле, чем покупка “серийной” детали с завода-производителя (это для комми-поклонников гайдарочубайсов и “эффективности”). Разумеется, при советской оккупации это было бы невозможно — помещения, станки и технику отобрали бы у “эксплуататоров” и отдали бы тем, кому “нужнее” — красным комиссарам в качестве плантаторов и алкоголикам и тунеядцам в качестве их неприхотливых рабов.