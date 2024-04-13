Рупор кремлевской пропаганды: Цели войны не будут достигнуты
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Когда что-то пошло не так, а зверства и геноцид не помогли.
Это полный провал.
Цели войны не будут достигнуты, пленные не будут возвращены посредством военного давления, безопасность не будет установлена и международная неприязнь к израилю не прекратится. (с) журналист Хаим Левинсон, издание "Хааретц".
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Источник: Colonel Cassad
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