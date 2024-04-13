Рупор кремлевской пропаганды: Цели войны не будут достигнуты

Когда что-то пошло не так, а зверства и геноцид не помогли.

Это полный провал.

Цели войны не будут достигнуты, пленные не будут возвращены посредством военного давления, безопасность не будет установлена и международная неприязнь к израилю не прекратится. (с) журналист Хаим Левинсон, издание "Хааретц".

—