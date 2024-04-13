 

Мнение: Сапожник всё знал и тогда

13.04.2024, 19:45, Разное
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Экспертный прогноз
Пока суд да дело, подтвержу свой старый экспертный прогноз: на выборы пойдет Путин, а Медведев, наоборот, пойдет исключительно нафиг. Последние телодвижения персоналий в тандеме не отменяют сути.
Добавлю, что на “судьбы России” это не повлияет. Что с Медведом, что без него – один хрен (2011).

Из старой серии “Сапожник всё знал”. Люди помнят, что уже весной 2016 года я предсказал победу малоизвестного тогда Трампа над Хиллари, в мае того же года – победу Брексита, еще в 2022 напророчил бунт Пригожина и его поход на Москву, а весной прошлого года высказывал полную уверенность, что из “контрнаступа” Украины ничего не выйдет.

Стоит ли говорить, что мнения “просвещенной публики” во всех случаях были строго противоположны – то есть мейнстримом была уверенность, что у Трампа в 2016 году нет и не может быть никаких шансов, а президентство Хиллари уже у нее в кармане; что на референдуме по выходу Англии из ЕС никакого Брексита просто не может случиться; что Пригожин – это самый верный солдат Путина, и ни о каком его бунте или там о его “походе на Москву” (??) даже не может быть и речи. Ну и про “успех контрнаступа” не говорил только ленивый.

Тут ЖЖ напомнил, что и раньше мудрый Сапожник баловал публику шокирующими прогнозами: так, в 2011 году за полгода до “рокировки” я выражал твердую уверенность, что время Медведа в качестве “президента” подходит к концу, баллотироваться он больше не будет, а вместо него на свой тогда третий срок пойдет снова Путин. Сейчас это кому-то кажется очевидным, но в тот период практически вся “просвещенная общественность” была свято уверена, что “время Путина прошло” и Медведев “наверняка” пойдет на свой второй срок…

Все эти люди были потом в полном шоке и недоумении – как же так?? Ведь ничто не предвещало!! Ни возвращения Путина, ни Трампа, ни Брексита, ни Пригожина. Что тут сказать? Читайте журнал Сапожника!

Источник: Размышления вольного социолога


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