Володин сделал замечание Даванкову, заварившему лапшу быстрого приготовления на пленарном заседании Госдумы РФ

В ходе пленарного заседания Госдумы депутат Владислав Даванков сначала выключил из розетки устройство для электронного голосования, а затем подключил к разъёму электрический чайник и, вскипятив воду, начал заваривать лапшу быстрого приготовления.

Заседающие депутаты не оставили без внимания действия представителя партии «Новые люди». Заместитель спикера Госдумы Ирина Яровая сделала громкое замечание парламентарию, занявшему место в последнем ряду.

Замечание опальному депутату сделал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, действия Даванкова демонстрируют неуважение к коллегам и подрывают авторитет российского парламента.

«Если депутаты начнут питаться дошираками, хлебом с солью, что о нас подумают избиратели? Мы должны быть примером для подражания, а не посмешищем в глазах избирателей, – подчеркнул спикер. – Был в России один такой кандидат, который питался дошираками, и закончил он плохо, чего я вам не желаю, Владислав Андреевич».

Даванков принёс извинения и пояснил, что пачку лапши ему дал водитель служебного «Майбаха», а тому её пожертвовали избиратели.

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